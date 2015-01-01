Участники Орловского хора профсоюзов войдут в штат областного центра народного творчества

Подписано соответствующее распоряжение Правительства Орловской области.

Управлению культуры и архивного дела области поручено организовать деятельность Орловского русского народного хора профсоюзов на базе Орловского областного центра народного творчества.

Департаменту финансов поручено подготовить предложения о внесении изменений в Закон Орловской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, предусмотрев бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности Орловского областного центра народного творчества, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, хор профсоюзов «передается» областному центру народного творчества в связи с прекращением деятельности областного Дворца культуры профсоюзов. Здание Дворца культуры выставляется на продажу в связи с тем, что средств на его содержание нет. Эту информацию «ОС» ранее подтвердило руководство Федерации профсоюзов Орловской области и руководитель областного Дворца культуры профсоюзов.

 

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Опубликовано 02 Мар 2017 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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