Ученье – свет, а неученье – деньги?

№14 (638) от 21 апреля 2021 г.

В начале апреля прокуратура Орловской области сообщила, что в ходе прокурорских проверок соблюдения законодательства при реализации национальных проектов выявлены нарушения при расходовании бюджетных средств. Если конкретнее, то речь идет о нацпроекте «Демография». Если еще конкретнее, то о программе «Старшее поколение», которая в том числе предусматривает профессиональное обучение граждан 50 плюс. За реализацию этой программы в Орловской области отвечает департамент соцзащиты, которым руководит небезызвестная госпожа Гаврилина. Последняя, кстати, до недавнего времени очень гордилась тем, как подконтрольное ей ведомство успешно реализует национальный проект.

Менее чем полгода назад, в ноябре 2020 года, пресс-служба губернатора и правительства Орловской области сообщила, что профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли 317 жителей региона в возрасте старше 50 лет. Об этом рассказала руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина на аппаратном совещании у губернатора Клычкова.

«В 2020 году в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Орловской области» было запланировано обучение 220 граждан в возрасте 50-ти лет и старше. По состоянию на 20 ноября на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 317 граждан, – цитирует пресс-служба выступление Гаврилиной. Как следует из пресс-релиза, обучение предпенсионеров проводилось на базе 27 образовательных организаций, в которых активно применялись инновационные формы и интенсивные методы обучения, велась постоянная работа по совершенствованию учебных планов, программ и методик обучения. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществлялось по 65 профессиям (специальностям).

Здесь же перечисляются и самых востребованные профессии: «специалист по социальной работе, менеджмент в образовании, оператор котельной, специалист в сфере закупок, бухгалтер, кадровое делопроизводство, юриспруденция и другие».

Как видим, специальность «оператор котельной» в этом ряду стоит на третьем месте по популярности, что, надо сказать, несколько удивляет. Впрочем, удивление несколько рассеивается, если учесть, что на переобучении именно этой профессии специализировалась Ассоциация профессионального обучения «Некоммерческое партнерство «Учебный центр «Квалификация», с которой активно сотрудничал департамент соцзащиты через районные центры занятости населения. И именно эта организация фигурирует в материалах прокурорских проверок, на основании которых возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Демография».

Итак, по информации прокуратуры Орловской области, в ходе проверки, проведенной Ливенской межрайонной прокуратурой, установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между вышеназванным учебным центром «Квалификация», казенным учреждением Орловской области «Центр занятости населения Ливенского района» и гражданами были заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Мы не знаем, какие именно инновационные методы обучения применялись в учебном центре для обучения граждан профессии «оператор котельной» либо каким-то другим профессиям (центр специализируется на профессиях, востребованных в сфере ЖКХ), но точно известно, что по результатам исполнения контрактов учебное заведение предъявило документы на оплату образовательных услуг в отношении 15 граждан. И эти услуги были оплачены. Правда, как выяснила прокуратура, на самом деле граждан никто ничему не обучал, а документы оказались фиктивными.

«Аналогичные факты в отношении ещё 37 лиц выявлены в Ливенском, Должанском и Колпнянском районах при проверке исполнения контрактов, заключенных с АПО «НП «Учебный центр «Квалификация», – сообщает прокуратура Орловской области.

В итоге следственные органы возбудили девять уголовных дел по статье «мошенничество», которые объединили в одно производство. Сумма необоснованно выплаченных бюджетных средств составила более 770 тысяч рублей. По последней информации (см. стр. 11), один из главных подозреваемых – директор учебного центра «Квалификация» – заключен под стражу. А что с остальными фигурантами? И есть ли они вообще? Какова в этой истории роль руководителей центров занятости? Они вообще были в курсе, что граждане, которых они направили обучаться за счет государства, на самом деле обучение не проходили? Они вообще проверяли, как на самом деле реализуется программа – в реальности или только на бумаге? И неужели никто из полусотни граждан, в отношении которых были представлены фиктивные документы на оплату образовательных услуг, не сообщил в центр занятости, что на самом деле им эти услуги не оказывали? Если так, то почему? Заранее знали, что никакого обучения не будет? В таком случае граждане – соучастники. Если не знали и подписали договоры, намереваясь учиться, то должны были пожаловаться в любом случае – причем именно в центры занятости, выступавшие одной из сторон договора. И тогда руководство центров должно было отреагировать: не оплачивать договоры, обратиться в правоохранительные органы, проинформировать руководителя департамента наконец – ведь именно госпожа Гаврилина отвечает за реализацию нацпроекта в регионе. Именно она отчитывается перед губернатором, а тот – перед федеральным центром. И получается, что из тех самых 317 граждан, которых, по информации Гаврилиной, обучили в рамках нацпроекта, 52 гражданина (то есть шестая часть, или более 15%) – мертвые души. И это только в Ливенском, Должанском и Колпнянском районах. Конечно, можно было бы все списать на одного директора учебного центра, но вот беда – в других учебных заведениях, задействованных в реализации нацпроекта «Демография», практиковали ту же схему.

Как сообщала прокуратура Орловской области, ранее аналогичные нарушения были выявлены в Верховском районе.

Здесь также были заключены трехсторонние контракты между гражданами, районным центром занятости и ООО «Орловский учебный центр». И точно так же граждан ничему не обучали, а документы на оплату услуг предъявили. И деньги перечислили – за четырех человек. Еще за двух необученных граждан в том же Верховском районе заплатили ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России» – по той же самой схеме с фиктивными документами. Как видим, налицо определенная система отъема государственных денег по государственной же программе через учебные центры и с участием центров занятости, подведомственных департаменту соцзащиты, которым руководит госпожа Гаврилина.

Заметим, прокуратура Верховского района, выявившая нарушения, констатировала отсутствие надлежащего контроля со стороны КУ ОО «Центр занятости Верховского района» за посещаемостью курсов и за использованием сертификатов на обучение и внесла руководителю центра соответствующее представление. Внесено ли подобное представление в адрес госпожи Гаврилиной, нам неизвестно. Впрочем, даже если внесено, это не помешает ей и дальше отчитываться о своих успехах на руководящем посту – благо опыт у госпожи Гаврилиной богатый.

Вспомним лишь некоторые из ее «достижений» за последние годы, о которых писала «Орловская среда» и другие региональные и федеральные СМИ, а также сообщала Контрольно-счетная палата Орловской области.

Еще в 2019 году КСП в ходе проверки деятельности департамента соцзащиты и подведомственных ему социальных учреждений выявила целый ряд вопиющих нарушений. Так, в результате анализа организации, планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для социальных нужд проверяющие выявили закупки с признаками взаимозависимости и возможностью повлиять на формирование цены контракта, что могло ограничить количество потенциальных участников торгов. Сумма нарушений составила почти девять миллионов рублей. Выборочно проанализировав закупочные цены на отдельные виды продуктов питания, закупаемые подведомственными департаменту соцзащиты учреждениями в 2018 году, КСП установила, что в 25 из 29 учреждений имеются значительные отклонения относительно средних потребительских цен по Орловской области. Проще говоря, продукты питания для интернатов и домов престарелых закупались по нереально низким ценам, что говорит об их качестве. При этом закупки осуществлялись у определенного круга поставщиков, в том числе у супруги депутата Орловского горсовета Нерушева.

Та же проверка установила, что в ряде интернатов не соблюдались нормы обеспечения проживающих там граждан необходимым среднесуточным набором продуктов питания. Ниже нормативов оказалась и обеспеченность так называемым мягким инвентарем, то есть бельем, постельными принадлежностями и т.п. Разумеется, госпожа Гаврилина вышла из этой истории сухой – за нарушения ответили руководители учреждений.

Точно так же никак не отразилась на ней и другая, куда более страшная история с организацией деятельности незаконного частного интерната «Здоровая страна» в Глазуновском районе. Напомним, в интернат, не имеющий лицензии на осуществление медицинской деятельности, незаконно помещали граждан с психическими расстройствами. Причем в Глазуновку их переводили из других государственных интернатов и даже из психиатрической больницы по указанию чиновников департамента Гаврилиной. Сама же госпожа Гаврилина публично заявляла, что «Здоровая страна» работает на законных основаниях, – до тех пор, пока интернат не прикрыли по решению суда.

Наконец, стоит вспомнить потрясшие всю страну скандалы с брошенным на полу лежачим инвалидом в Болховском доме-интернате, или с девочкой-маугли, которую полиция изъяла из алкоголического притона в Дмитровском районе и которую выхаживали шокированные состоянием ребенка врачи детской областной больницы, а госпожа Гаврилина уверяла журналистов и общественность, что ребенок рос в благополучной семье, и у органов опеки не было повода для его изъятия…

Заметим, об этих и других фактах «успешной» деятельности департамента соцзащиты писала не только пресса – в течение двух лет их, например, перечислял депутат Виталий Рыбаков в обращениях на имя губернатора Клычкова с требованиями отстранить Гаврилину от занимаемой должности. Однако Клычков и факты, и требования со свойственным ему упорством игнорировал. А депутату отвечал, что не разделяет его позицию о необходимости принять решение об отставке Гаврилиной.

Помнится, таким же образом губернатор не хотел расставаться с руководителем департамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта Блохиным – вплоть до того момента, пока его не осудили, и с начальником облздрава Залогиным. Последнего задержали в понедельник – и в ближайшее время Клычкову все же придется принять решение. Что же касается Гаврилиной, то она пока остается одной из губернаторских «фавориток» (исключительно в деловом смысле) на высоком государственном посту, несмотря ни на что. Впрочем, в последнее время события вокруг таких «государственников» развиваются стремительно, и кто знает, сумеет ли госпожа Гаврилина в следующий раз отчитаться об успешной реализации нацпроекта «Демография» в отдельно взятой Орловской области? Кстати, в 2021 году по этому проекту департамент соцзащиты запланировал обучить не менее 223 граждан от 50 и старше. И потратить на это 18 миллионов рублей государственных денег…