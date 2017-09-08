Ученый-вирусолог раскритиковал орловские власти за несогласованность с соседями в борьбе с АЧС

Руководство Орловской, Липецкой, Курской и Воронежской областей не согласовывает между собой меры по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), при этом принимаемые меры малоэффективны, отметил ученый Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Алексей Середа на I Агрофоруме Черноземья. Слова ученого цитирует «Агентство бизнес информации».

— Согласования между субъектами нет. Могли собраться вместе с ветеринарными службами, обсудить меры, которые нужны для решения совместной проблемы. Но нет, каждый варится в своем соку, – отметил специалист.

По словам ученого, в настоящее время специалисты во всем мире пытаются разработать вакцину или средство борьбы с вирусом АЧС, но эффективных мер пока нет даже на уровне разработок. Ученым удалось спасти умирающее животное, но сам вирус не погиб, потому свинья всё равно подлежит уничтожению. По прогнозам, в ближайшие 10 лет животноводы не получат препарата, которым можно будет обезопасить свиноводческий бизнес от этого заболевания.

По мнению Алексея Середы, наиболее действенными мерами являются снижение числа поголовья дикого кабана (также подвержен заражению) и повышение уровня санитарно-биологической безопасности (компартмента) на свиноводческих комплексах. При этом необходимо сокращать поголовья в небольших крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах, так как их собственники чаще всего не могут обеспечить достаточную защиту.

Спикер отметил, что в Орловской, Курской, Липецкой областях плохо ведется работа по снижению поголовья кабана, а в Воронежской области оно вообще растет. Причиной тому «продавливание» интересов охотхозяйств и разрозненные действия регионов.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2017 в 17:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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