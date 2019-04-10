Учитель астрономии и информатики стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России»

Как сообщает официальный портал Орловской области, в этом году в конкурсе принял участие 21 учитель из города Орла и районов Орловской области.

По итогам конкурсных испытаний абсолютным победителем стал учитель астрономии и информатики гимназии № 34 города Орла Сергей Николаевич Шаров.

В 2011 году Сергей Шаров окончил Орловский государственный университет. С 2012 года работает в гимназии № 34 г. Орла.

Сергей Шаров является победителем областного конкурса на соискание премии им. А.П. Киселева за работу «Реализация межпредметных связей математики и астрономии». Его учащиеся результативно участвуют в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня.

Он участвовал во всероссийском молодежном форуме «Селигер 2013» в рамках смены «Учитель будущего». Является инициатором автопробегов по местам боевой славы, капитаном сборной команды педагогических работников гимназии в спортивных соревнованиях. Активно участвует в конкурсах педагогического мастерства. Стал победителем муниципального конкурса «Самый классный классный».