Учитель астрономии и информатики стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России»
Как сообщает официальный портал Орловской области, в этом году в конкурсе принял участие 21 учитель из города Орла и районов Орловской области.
По итогам конкурсных испытаний абсолютным победителем стал учитель астрономии и информатики гимназии № 34 города Орла Сергей Николаевич Шаров.
В 2011 году Сергей Шаров окончил Орловский государственный университет. С 2012 года работает в гимназии № 34 г. Орла.
Сергей Шаров является победителем областного конкурса на соискание премии им. А.П. Киселева за работу «Реализация межпредметных связей математики и астрономии». Его учащиеся результативно участвуют в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня.
Он участвовал во всероссийском молодежном форуме «Селигер 2013» в рамках смены «Учитель будущего». Является инициатором автопробегов по местам боевой славы, капитаном сборной команды педагогических работников гимназии в спортивных соревнованиях. Активно участвует в конкурсах педагогического мастерства. Стал победителем муниципального конкурса «Самый классный классный».