Учителя Орловской области могут пройти бесплатные онлайн-курсы

Орловским учителям предложили освоить новые онлайн-курсы, которые появятся на платформе Яндекс.Учебник. Их можно будет проходить в удобное время, в своем темпе. Они состоят из видеолекций, тестов и практических заданий, которые помогут учителю проанализировать свой опыт преподавания, определить сильные стороны и увидеть точки роста. Эти курсы готовились вместе с учителями, с учетом их опыта и реальных запросов. Программа курсов построена таким образом, чтобы педагоги могли не просто прослушать материал, но и сразу применить его на практике, соотнести со своим опытом. В разработке участвовали разные эксперты: от преподавателей вузов и опытных методистов до гейм-дизайнеров. Сейчас учителям доступны четыре программы:

«Создание в школе индивидуальной образовательной траектории ученика». Курс познакомит директоров и завучей с основными подходами к разработке индивидуальных учебных планов: научит определять содержательные блоки, настраивать их вариативность. Участники смогут оценить условия для индивидуализации образования в их школе и составить план качественных изменений.

«Как учителю создать индивидуальную образовательную траекторию ученика». Интенсивный практикум научит согласовывать цели, средства и оценку обучения для построения индивидуальной образовательной программы школьника.

«Игры в школе: как провести интересный урок». Курс научит применять игровые механики, чтобы эффективно вовлекать детей в образовательный процесс как в начальных, так и в старших классах.

«Проектное обучение». Участники курса узнают, как использовать метод проектов в процессе обучения — выбирать тему, учитывая интересы учеников, и строить программу так, чтобы дети доводили работу до конца. Сервисом Яндекс.Учебник пользуются более 100 000 учителей и 1,9 миллиона учеников в каждой второй школе в России. На платформе также доступны интенсивы «Я Учитель» — это бесплатные онлайн-тесты, с помощью которых можно проверить свои профессиональные компетенции, получить рекомендации и список полезных материалов для развития нужных навыков, — рассказали в пресс-службе “Яндекс. Учебника”.