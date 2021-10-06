6 октября 2021



Учредитель ООО «Ремспецмост» объявлен в федеральный розыск

На контроле прокуратуры Орловской области находятся ход и результаты расследования уголовного дела о хищении более 179 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта для выполнения работ по реконструкции Красного моста в г. Орле.

В ходе расследования данного уголовного дела были получены объективные данные о причастности к хищению бюджетных средств учредителя подрядчика — ООО «Ремспецмост», жителя г. Белгорода Александра Молчанова, который от органов предварительного расследования скрылся.

В настоящее время он объявлен в федеральный розыск.

При координирующей роли прокуратуры правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению его места нахождения, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 06 Окт 2021 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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