Учредитель ООО «Ремспецмост» объявлен в федеральный розыск

На контроле прокуратуры Орловской области находятся ход и результаты расследования уголовного дела о хищении более 179 млн рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта для выполнения работ по реконструкции Красного моста в г. Орле.

В ходе расследования данного уголовного дела были получены объективные данные о причастности к хищению бюджетных средств учредителя подрядчика — ООО «Ремспецмост», жителя г. Белгорода Александра Молчанова, который от органов предварительного расследования скрылся.

В настоящее время он объявлен в федеральный розыск.

При координирующей роли прокуратуры правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению его места нахождения, информирует прокуратура области.