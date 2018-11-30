30 ноября 2018



УФАС оштрафовала «Росселхозбанк» за ненадлежащую рекламу

Апелляционный суд поддержал позицию Орловского УФАС России в отношении ненадлежащей рекламы Россельхозбанка, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Ранее УФАС признало рекламу банка ненадлежащей, поскольку она приводила к искажению смысла и способствовала введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой услугой. В своей рекламе банк умолчал о части условий, которые влияли на сумму расходов и доходов по карте тарифного плана «Пенсионный».

В рекламе финансовых услуг Россельхозбанка указывалась процентная ставка по тарифному плану «Пенсионный» – «Пенсионная карта», на остаток средств на счете пенсионной карты — до 7% годовых. Однако, в ходе рассмотрения дела было установлено, что в указанной рекламе отсутствовала существенная информация об условиях, влияющих на сумму доходов, а именно: порядок начисления процентов на остаток денежных средств на счете карты, начисление основных процентов, начисление дополнительных процентов и др., а также информация об условиях, влияющих на сумму расходов, а именно: размере комиссии за обслуживание карты, размере комиссии за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года и др.

Россельхозбанк пытался оспорить решение в судах двух инстанций, но проиграл. В итоге Орловское УФАС привлекло АО «РоссельхозБанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также должностное лицо банка на сумму 4 тысячи рублей. Впрочем, банкиры намерены оспорить в суде и это решение.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2018 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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