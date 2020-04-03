УФАС проверяет уже второго орловского производителя масок

Антимонопольная служба занялась проверкой уже второго орловского производителя масок. Если в первом случае, фабрика «Гамма» наладила выпуск сувенирной продукции, которую жители могли спутать с медицинскими изделиями. То теперь под прицел проверяющих органов попал уже производитель медицинских масок, которых до сих пор нет в аптеках и на многих предприятиях, продолжающих работу в период объявленных каникул из-за пандемии коронавируса.

Как пояснили в самом УФАС, поводом для проверки стало обращение граждан. Бдительные орловцы обнаружили, что в аптечных учреждениях продаются «маски тканевые многоразовые с бактерицидным покрытием» производства ООО «Альсария» (г. Орел) по завышенным ценам (цена маски от 200 рублей). К сожалению, в ведомстве не пояснили, какая цена на многоразовые маски, да еще и с бактерицидным покрытием, не является завышенной.

Антимонопольное ведомство, по сообщениям руководителя самой проверяемой организации ООО «Альсария», запросило довольно внушительный пакет документов. Это и обоснование цены продукта, и объемы производства, и даже адреса покупателей. К разрешению ситуации подключился и омбудсмен по защите прав предпринимателей в Орловской области.