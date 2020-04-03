3 апреля 2020



УФАС проверяет уже второго орловского производителя масок

Антимонопольная служба занялась проверкой уже второго орловского производителя масок. Если в первом случае, фабрика «Гамма» наладила выпуск сувенирной продукции, которую жители могли спутать с медицинскими изделиями. То теперь под прицел проверяющих органов попал уже производитель медицинских масок, которых до сих пор нет в аптеках и на многих предприятиях, продолжающих работу в период объявленных каникул из-за пандемии коронавируса.

Как пояснили в самом УФАС, поводом для проверки стало обращение граждан. Бдительные орловцы обнаружили, что в аптечных учреждениях продаются «маски тканевые многоразовые с бактерицидным покрытием» производства ООО «Альсария» (г. Орел) по завышенным ценам (цена маски от 200 рублей). К сожалению, в ведомстве не пояснили, какая цена на многоразовые маски, да еще и с бактерицидным покрытием, не является завышенной.

Антимонопольное ведомство, по сообщениям руководителя самой проверяемой организации ООО «Альсария», запросило довольно внушительный пакет документов. Это и обоснование цены продукта, и объемы производства, и даже адреса покупателей. К разрешению ситуации подключился и омбудсмен по защите прав предпринимателей в Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Апр 2020 в 17:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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