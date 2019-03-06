6 марта 2019



УФПС Орловской области — о режиме работы почты в праздничные дни

В Орловской области в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта 2018 года является выходным для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

9 и 10 марта все отделения будут работать согласно установленному графику, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Мар 2019 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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