УФПС Орловской области — о режиме работы почты в праздничные дни

В Орловской области в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта 2018 года является выходным для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

9 и 10 марта все отделения будут работать согласно установленному графику, информирует пресс-служба УФПС Орловской области.