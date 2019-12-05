УФСБ по Орловской области приглашает абитуриентов и их родителей на встречу

УФСБ России по Орловской области приглашает

абитуриентов и их родителей на встречу с представителями Управления,

которая состоится в актовом зале Администрации г. Орла

по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1

13 декабря 2019 года в 15 час. 00 мин.

В рамках встречи будущие абитуриенты смогут узнать информацию

о поступлении в высшие и средние образовательные учебные

заведения ФСБ России, правилах отбора кандидатов,

условиях приема, а также задать все иные интересующие вопросы.

Академия ФСБ России (г. Москва),

Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград),

Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва),

Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа),

Голицынский пограничный институт ФСБ России,

(п. Голицыно, Московская область, Филиал в г. Ставрополь),

объявляют об отборе кандидатов для обучения

по программам высшего и среднего профессионального образования.

Академия ФСБ России, Пограничные институты ФСБ России являются военными образовательными учреждениями, осуществляющие подготовку офицеров и прапорщиков (мичманов) для Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

В Академию и институты принимаются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее (полное) общее и среднее профессиональное образование:

— не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;

— прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву – до достижения ими возраста 24 лет;

— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту – до достижения ими возраста 24 лет.

По вопросам оформления и поступления в указанные

учебные заведения обращаться

в УФСБ России по Орловской области по адресу:

г. Орел, ул. Салтыкова – Щедрина, д. 29

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

(8-4862) 43-76-23, 43-76-20

(для поступающих в Пограничные институты ФСБ России)

(8-4862) 43-76-27

(для поступающих в Академию ФСБ России).