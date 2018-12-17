УФСБ по Орловской области провело урок мужества для старшеклассников

Ветераны и сотрудники УФСБ России по Орловской области провели для учащихся старших классов школы № 26 г. Орла урок мужества, посвященный 101-й годовщине со дня образования органов безопасности Российской Федерации.

Ветеран военной службы Татьяна Яковлевна Минаева провела для ребят подробную экскурсию по музею истории Управления ВЧК-КГБ-ФСБ Орловской области, рассказала о становлении и развитии органов безопасности на Орловщине в различные периоды истории, деятельности сотрудников по организации партизанского движения во время Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии школьники ознакомились с уникальными документами, увидели форменное обмундирование, редкие фотографии, личные награды и вещи ветеранов органов безопасности.

После экскурсии сотрудники Управления продемонстрировали юнармейцам современные виды оружия, стоящего на вооружении в специальных подразделениях силовых служб. Попробовать свои силы в стрельбе по различным видам мишеней старшеклассники смогли в лазерном тире.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области