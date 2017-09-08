УФССП по Орловской области: должник имеет право на отсрочку или рассрочку выплат по долгам

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области разъясняет: по российскому законодательству должник имеет право на отсрочку или рассрочку оплаты долга.

Согласно статье 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскатель, должник вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, а также об изменении способа и порядка исполнения в суд. Судебный пристав-исполнитель не имеет права принимать подобные решения.

Точный перечень причин, по которым дается отсрочка или рассрочка, законом не установлен, поэтому суд или орган, выдавший исполнительный документ, сам устанавливает наличие уважительных обстоятельств.

Стоит отметить, что пока обращение должника рассматривается судом или уполномоченным органом, гражданин обязан оплачивать долг. Возможность отсрочить платеж наступает только после положительного решения суда или органа, выдавшего исполнительный документ.

 

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Опубликовано 27 Ноя 2017 в 17:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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