УФССП по Орловской области информирует о порядке списания средств с банковской карты

В связи с поступающими запросами граждан УФССП России по Орловской области разъясняет порядок удержания денежных средств из доходов должников.

В соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на банковский счет должника и произвести списание денежных средств в пределах задолженности по исполнительному производству.

Исполняя требования исполнительного документа, пристав устанавливает счета должника и обращает взыскание на денежные средства. Взыскание обращается на всю сумму долга, указанную в исполнительном документе. При этом разрешение должника о списании денег с его счета не требуется.

При этом, если у должника имеются банковские счета для перечисления социальных выплат, ему необходимо сообщить об этом приставу во избежание неблагоприятных последствий.

Случается так, что счет неплательщика арестован, а гражданин задолженность уже оплатил. Именно поэтому, если задолженность оплачена вне службы судебных приставов (платежные терминалы, банки и др.), необходимо своевременно предъявлять судебному приставу — исполнителю платежные документы, подтверждающие погашение задолженности.

Во избежание недоразумений гражданам нужно своевременно отслеживать свою задолженность на сайте ведомства через сервис «Банк данных исполнительных производств».

 

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Опубликовано 23 Ноя 2017 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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