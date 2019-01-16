16 января 2019



УГИБДД выдало 1120 предписаний юрлицам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети

В 2018 году недостатки в содержании улично-дорожной сети зарегистрированы в 308 ДТП, в которых 27 человек погибло и 418 человек получили ранения.

Основные недостатки улично-дорожной сети — отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, недостатки зимнего содержания, отсутствие или неисправность освещения, отсутствие тротуара, сужение проезжей части, дефекты покрытия, отсутствие пешеходных ограждений, неудовлетворительное состояние обочин.

В 2018 году службой дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Орловской области согласовано свыше 4200 маршрутов перевозки крупногабаритных грузов, а также проведен анализ аварийности для выявления аварийно-опасных участков на улично-дорожной сети области. По результатам подготовлены представления по снижению аварийности в данных местах. Кроме этого выдано 1122 предписания юридическим лицам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети. При этом не исполнено в срок 92 предписания, виновные привлечены к административной ответственности по ч.27 и ч.28 ст. 19.5 КоАП РФ.

В 2018 году за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ составлено всего 272 административных материала на юридических и должностных лиц. Также  в органы прокуратуры направлено 155 информаций о систематических нарушениях владельцами дорог обязательных требований безопасности при эксплуатации дорог, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Янв 2019 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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