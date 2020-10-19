19 октября 2020



Уголовное дело о халатности, повлекшей травмирование двух детей, один из которых скончался, направлено в суд

Хотынецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам. Должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, обвиняемая в нарушение должностных обязанностей подписала акты приемки установленных на детской площадке качелей для детей-инвалидов, не убедившись в их безопасности. При этом установленные качели не соответствовали нормативным требованиям.

В результате малолетний ребенок, катаясь на качелях, получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред  здоровью. А другой ребенок получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело расследовано Урицким межрайонным отделом СУ СК России по Орловской области и направлено в Хотынецкий районный суд для рассмотрения по существу. Качели демонтированы, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 19 Окт 2020 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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