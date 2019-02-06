6 февраля 2019



Уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Ливенском районе направлено в суд

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Ливенском районе, в результате которого погибли четыре человека, направлено в суд.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителей автомобилей «Пежо 408» и «Лада Калина», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 30 октября 2016 года на 117 км автодороги «Орел-Тамбов» в Ливенском районе.

Следствием установлено, что 30 октября 2016 года обвиняемые, управляя автомобилями «Пежо 408» и «Лада Калина», при движении в условиях местности, ограничивающей видимость, не избрав безопасную скорость движения, допустили обоюдное нарушение ряда пунктов Правил дорожного движения Российской Федерации, в результате чего на встречной полосе движения произошло столкновение автомобиля «Пежо 408» с тремя транспортными средствами.

В результате произошедшего столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений погибли водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 21074», а также два пассажира автомобиля «Пежо 408», ещё одному пассажиру данного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью.

Сложность в расследовании данного уголовного дела была обусловлена значительным количеством проведенных автотехнических экспертиз и большим объемом следственных действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Фев 2019 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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