4 марта 2021



Уголовное дело по факту хищения в АО «Орелоблэнерго» направлено в суд

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего  генерального директора АО «Орелоблэнерго» Евгения Зиновьева и директора ООО «Энергоспецстрой» Андрея Пролубникова.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства АО «Орелоблэнерго» на общую сумму более 6 миллионов рублей путем заключения фиктивных договоров между АО «Орелоблэнерго»  и  ООО «Энергоспецстрой», ООО «Промэнергострой» на строительство объектов электросетевого хозяйства, а также на выполнение иных работ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Мар 2021 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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