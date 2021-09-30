30 сентября 2021



Уголовное дело по факту получения травмы подростком на Красном мосту передано в суд

Прокурор Железнодорожного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка подрядной организации ООО «Ремспецмост». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, обвиняемый не принял надлежащих мер к обеспечению безопасности при разборке трамвайных путей на Красном мосту г. Орла, находящемуся на реконструкции, а также безопасного движения пешеходов по объекту,  на протяжении длительного времени в пешеходной зоне моста заградительные щиты установлены не были.

В результате 09 февраля 2021 года при производстве работ по демонтажу рельсов в несовершеннолетнего, следовавшего по пешеходной зоне моста, попал фрагмент металлического осколка, вследствие чего подросток получил травму.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом г. Орла, информирует прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Сен 2021 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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