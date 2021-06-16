Уголовное дело побудило водоснабжающую компанию оперативно погасить задолженность за электроэнергию

В результате возбуждения уголовного дела в отношении руководителя кромской организации «Водоканал и компания» была погашена задолженность перед ООО «Орловский энергосбыт» в размере около 3 млн рублей.

Орловский энергосбыт в полном объеме выполнял свои обязательства по поставке электрической энергии в отличие от потребителя, который самоустранился от оплаты потребляемого ресурса и накопил задолженность в размере 2,98 млн рублей.

Гарантирующий поставщик обратился в суд для взыскания долга, и решение было вынесено в его пользу, однако добровольно выполнить решение суда руководитель предприятия-должника не спешил, и к процессу подключилось Управление федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Стремясь затянуть выполнение своих финансовых обязательств, директор ООО «Водоканал и компания» завышал затратную часть производственной деятельности предприятия. В связи с тем, что он не только не выполнял судебные приказы, но и препятствовал взысканию задолженности за электроэнергию, службой судебных приставов было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта») в отношении руководителя компании-должника. Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья — до двух лет лишения свободы. Это подтолкнуло недобросовестного потребителя к оперативному принятию мер по погашению задолженности, и вся сумма основного долга за электроэнергию была оплачена, сообщил Орловский энергосбыт.