Уголовное делу о халатности при обеспечении орловских инвалидов лекарствами передано в суд

Прокуратурой Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления департамента здравоохранения Орловской области, ответственного за организацию работы по бесплатному обеспечению граждан, имеющих инвалидность, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, обвиняемая не организовала надлежащим образом работу возглавляемого ей управления в части своевременного проведения электронных аукционов для осуществления закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов питания.

Ее незаконное бездействие повлекло существенное нарушение прав 29 инвалидов, среди которых 15 детей, невозможность бесперебойного предоставления им бесплатно жизненно важной лекарственной терапии.

В настоящее время должностное лицо уволено с занимаемой должности.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом г. Орла, информирует прокуратура области.