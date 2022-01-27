27 января 2022



Уголовное делу о халатности при обеспечении орловских инвалидов лекарствами передано в суд

Прокуратурой Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления департамента здравоохранения Орловской области, ответственного за организацию работы по бесплатному обеспечению граждан, имеющих инвалидность, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, обвиняемая не организовала надлежащим образом работу возглавляемого ей управления в части своевременного проведения электронных аукционов для осуществления закупок лекарственных препаратов,  медицинских изделий и специализированных продуктов питания.

Ее незаконное бездействие повлекло существенное нарушение прав 29 инвалидов, среди которых 15 детей, невозможность бесперебойного предоставления им бесплатно жизненно важной лекарственной терапии.

В настоящее время должностное лицо уволено с занимаемой должности.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом г. Орла, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 27 Янв 2022 в 17:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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