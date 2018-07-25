25 июля 2018



УК оштрафовали за протекающую крышу

№24 (517) от 25 июля 2018г.

 

За нарушение лицензионных требований ООО «УК ЖЭУ № 1» оштрафовано на 126 тысяч рублей

 

Сотрудниками Управления государственной жилищной инспекции Орловской области по обращению жителей, проживающих в многоквартирном доме № 2 по ул. Узловой в городе Орле проведены надзорные мероприятия за деятельностью, осуществляемой управляющей организацией ООО «УК ЖЭУ № 1» по содержанию в соответствующем техническом и санитарном состоянии общего имущества собственников помещений в данном доме.

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований в части неудовлетворительного технического состояния кровли над подъездом № 2 указанного дома. В частности, были обнаружены отслоения, отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек с 5 по 3 этажи.

Протечки с кровли могут привести к замыканию электропроводки и образованию плесени, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью жителей, а также негативно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Кроме того, в ходе проверки установлено, что жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию для проведения ремонтных работ. Однако ООО «УК ЖЭУ № 1» постоянно игнорировало законные требования собственников жилья.

В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание.

Постановлением мирового судьи ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 126 300 рублей.

Пресс-служба Управления государственной

 

жилищной инспекции Орловской области

 

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Опубликовано 25 Июл 2018 в 15:07. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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