УК в Орле необоснованно завышают тарифы за содержание и ремонт жилья

С 1 июля размер платы за работы по содержанию и текущему ремонту увеличился на 15 %. Эти изменения коснулись муниципального жилья, а также тех домов, жители которых не определили на общем собрании размер платы за данные услуги. Практически сразу стали поступать жалобы от жителей, что УК выставили им квитанции с суммами, превышающими 15% — об этом на пресс-конференции рассказал руководитель областной жилинспекции. В итоге ведомство провело внеплановые выездные проверки в отношении управляющих организаций, на которые поступили жалобы о значительном увеличении платы за свои услуги.

В ходе проверок было установлено, что практически все управляющие организации, входящие в состав «Первой городской управляющей компании», необоснованно включают в тариф работы, которые не проводятся и не предусмотрены с учетом степени благоустройства многоквартирных домов. В частности, при начислении платы, управляющие организации необоснованно включают в перечень работ техническое обслуживание, технический осмотр, аварийное обслуживание автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ), работы по удалению наледи и сосулек с плоских крыш, а также завоз песка в детские песочницы, которых по факту не имеется. Это привело к увеличению размера платы в отдельных случаях до 60 — 70%.

Кроме того, при проведении проверки управляющих организаций ООО «УК ЖЭУ № 8» и ООО «УК Жилсервис» было установлено, что они начисляли плату за работы по текущему ремонту, техническому обслуживанию узлов учета и (или) систем автоматического регулирования исходя из их общего количества в доме. Однако тариф за указанные работы (услуги) применяется вне зависимости от числа узлов учета. В итоге, расчет жителям за данные услуги проведен управляющими организациями с задвоением, а то и с затроением размера платы.

Жилинспекцией были выданы предписания управляющим организациям о перерасчете размера платы за содержание жилых помещений в соответствии со степенью благоустройства. В случае невыполнения предписаний в установленный срок, эти управляющие организации будут привлечены к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе жилинспекции.