24 июля 2018



УК заплатит 126 тысяч штрафа за дырявую крышу

За нарушение лицензионных требований ООО «УК ЖЭУ № 1» оштрафовано на 126 тысяч рублей. Жителей многоквартирного дома № 2 по ул. Узловой в городе Орле пожаловались в жилинспекцию и в ходе проверки заявленные сведения подтвердились. В частности обнаружено неудовлетворительное техническое состояние кровли над подъездом № 2. Были обнаружены отслоения, отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек с 5 по 3 этажи.

Протечки с кровли могут привести к замыканию электропроводки и образованию плесени, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью жителей, а также негативно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Кроме того, в ходе проверки установлено, что жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию для проведения ремонтных работ. Однако, ООО «УК ЖЭУ № 1» постоянно игнорировала законные требования собственников жилья.

В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание. Суд назначил УК штраф в размере 126 300 рублей.

 

Центральную площадь Орла реконструируют
Жителя Орла, не желавшего платить уголовный штраф, скрывала … бабушка
В Орле пройдет открытый городской фестиваль волейбола
Опубликовано 24 Июл 2018 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"