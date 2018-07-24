УК заплатит 126 тысяч штрафа за дырявую крышу

За нарушение лицензионных требований ООО «УК ЖЭУ № 1» оштрафовано на 126 тысяч рублей. Жителей многоквартирного дома № 2 по ул. Узловой в городе Орле пожаловались в жилинспекцию и в ходе проверки заявленные сведения подтвердились. В частности обнаружено неудовлетворительное техническое состояние кровли над подъездом № 2. Были обнаружены отслоения, отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек с 5 по 3 этажи.

Протечки с кровли могут привести к замыканию электропроводки и образованию плесени, что влечет за собой угрозу жизни и здоровью жителей, а также негативно влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Кроме того, в ходе проверки установлено, что жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию для проведения ремонтных работ. Однако, ООО «УК ЖЭУ № 1» постоянно игнорировала законные требования собственников жилья.

В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание. Суд назначил УК штраф в размере 126 300 рублей.