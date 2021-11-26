26 ноября 2021



УК Железнодорожного района попросили быть ответственнее

Сегодня недавно назначенный глава Железнодорожного района Максим Барбашов встретился с представителями УК «Зелёная роща», ООО «Экологистик» и управляющими компаниями. На встрече поднимались два вопроса, касающиеся содержания городских территорий.

Первый – своевременность вывоза мусора. Несмотря на старания задействованных служб, в Железнодорожном районе всё же есть контейнерные площадки, которые нуждаются в более частой уборке. Поэтому сотрудникам отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району поручено передать «проблемные» адреса в УК «Зелёная роща», чтобы те, в свою очередь, скорректировали графики вывоза с ООО «Экологистик».

Второй вопрос касался содержания дворовых территорий и многоквартирных домов в зимний период. «Чтобы не повторять опыт предыдущих лет, когда рабочие бригады при уборке сосулек пробивали кровлю и тем самым провоцировали течь, мы попросили управляющие компании закрепить персональную ответственность. Теперь, например, если после чистки крыши у жителей потечёт потолок, а этого никогда не было, мы будем знать, к кому применять меры дисциплинарного воздействия», — отметил Максим Барбашов.

Напомнили управляющим компаниям и о необходимости своевременной уборки снега на дворовых территориях. Особенное внимание следует уделить мусорным площадкам: чтобы и жители могли беспрепятственно подойти к контейнерам, и спецтехника подъехать для выгрузки.

«Мусороперевозчик предоставит управляющим компаниям рабочие контакты водителей, чтобы под них можно было скорректировать график работы дворников. Это позволит нам сразу убирать разлёт», — цитирует главу Железнодорожного района пресс-служба городской администрации.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2021 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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