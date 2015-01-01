Украшать Орел будут 117 новогодних елок

Такую цифру сегодня на рабочем совещании в администрации города Орла назвал Дмитрий Зуев, начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

В праздничном оформлении города активное участие приняли различные хозяйствующие субъекты. На территории предприятий и учреждений установили 106 главных символов наступающего праздника. Еще одна елка в ближайшие дни появится у нового торгового центра на улице Московская.

Подходит к завершению и подключение световых растяжек на улицах областного центра, осталось частично включить иллюминацию на улице Ленина и сегодня в течение дня эта работа должна быть завершена,  сообщает пресс-служба мэрии г. Орла.

 

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Опубликовано 20 Дек 2016 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 247

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