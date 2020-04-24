24 апреля 2020



Уличное освещение доделают за счет бюджета

Депутаты горсовета вновь вернулись к вопросу освещения в городе. Напомним, что народные избранники неоднократно подвергали его критике. По поручению мэра Орла Василия Новикова, КСП города проверяла энергосервисный контракт и нашла в нем множество нарушений. Более того — по итогам 2019 года и неполные четыре месяца 2020 года в тех ДТП, где одной из причин стало отсутствие или неисправность освещения, 12 орловцев получили ранения и 2 человека погибли.

На заседании профильного комитета, заместитель главы администрации Евгений Гришин рассказал, что в настоящее время городское управление коммунального хозяйства ведет работы по освещению улицы Высоковольтная, Карачевского шоссе и Наугорского шоссе.

— Прорабатываем возможность установки освещения в общей сложности на сумму 10 млн рублей. Кроме того, учитывая горький опыт, администрация города разрабатывает техническое задание на новые светильники, — отметил замглавы.

Мэр города Василий Новиков поручил составить перечень проблемных территорий по освещению к следующему заседанию профильного комитета. В частности, обратить внимание на проезды к дворовым территориям, частному сектору, — сообщили в пресс-службе горсовета.

 

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Опубликовано 24 Апр 2020 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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