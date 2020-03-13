13 марта 2020



Уличным фонарям в Орле подарят вторую жизнь

Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание, что в сквере Гуртьева, который был отремонтирован в минувшем году, наряду с новыми фонарями, рядом все еще стоят старые. Градоначальник обратился к руководству УКХ, чтобы выяснить — двойные столбы так задуманы или старые просто забыли демонтировать. В УКХ пояснили, что старые фонари планируется убрать и передать на ответственное хранение.

Однако Василий Новиков отметил, что в городе множество мест, особенно это касается периферийных улиц, где нет освещения и где они могут пригодиться.
По поручению градоначальника фонари со сквера имени Гуртьева обретут вторую жизнь в Северном районе нашего города. Прорабатывается возможность их установки на территории, примыкающей к скверу Орловских партизан.

 

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Опубликовано 13 Мар 2020 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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