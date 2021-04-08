Улица Фомина в Орле не выдержала нагрузки из-за ремонта Красного моста

После закрытия Красного моста на реконструкцию транспортный поток по ул. Фомина значительно увеличился. Дорожное полотно уже не способно выдерживать нагрузку — скорость движения по проезжей части снижена до 40 км/ч.

В связи с этим мэр Орла Парахин дал поручение направить выделенные из Дорожного фонда Орловской области средства на ремонт этого участка улично-дорожной сети.

Подрядчику предстоит за 10 дней с момента подписания муниципального контракта полностью обновить проезжую часть на участке от ул. Пушкина до ул. 5 Августа. Тротуары ремонтировать пока не планируется.

Начальная цена ремонта составляет 7,6 млн рублей.

Гарантия на работы — 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.

Чтобы не усложнять транспортную обстановку, ремонт будет производиться в ночное время — после 22.00, информирует пресс-служба администрации города Орла.