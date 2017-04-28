Улица Васильевская станет односторонней, а Болховский микрорайон соединят с Наугорским

Эти и другие существенные перспективы развития транспортной инфраструктуры заложены в новом генеральном плане, обсуждение которого состоялось на днях в городской администрации. В частности, среди основных проблем, которые предлагается решить в первую очередь — скопление грузовиков на перекрестке между Комсомольской и Карачевским шоссе. Проект Генплана предусматривает строительство соответствующей объездной. Кроме того, разработана возможность создания дорог-дублеров центральной магистрали Орла: от Раздольной до Авиационной и от микрорайона «Ботаника» до северной части города. Также предусматриваются дополнительные транспортные выходы из нескольких микрорайонов города, в частности — продолжение улицы Раздольной до улицы Цветаева (что соединит два микрорайона «Болховский» и «Наугорский»). Предложена также организация двух кольцевых развязок, в районе Автовокзала и на улице Герцена, а также строительство новых подземных пешеходных переходов.

Была затронута также проблема загруженности улицы Васильевской. Расширять ее нельзя, так как здесь находится много памятников архитектуры, поэтому разработчики предлагают организовать одностороннее движение по улице Васильевской и 1-ой Пушкарной. Кроме того, предлагается улицу Полесскую продлить до деревни Некрасовки, а улицу Машиностроительную — к трассе Р-120, которая идет до Нарышкино, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что после представления проекта изменений генерального плана администрацией города было проведено 11 публичных слушаний. С предложениями по новому главному градостроительному документу могли ознакомиться все желающие. В результате, в общей сложности было внесено 48 предложений для корректировки документа.

Как пояснил эксперт по транспорту ООО НПИ «ЭНКО» Виктор Дорин, в реализации нового Генплана предполагается этапность: первая очередь — до 2025 года, вторая — до 2035. С учетом всех изменений проект Генерального плана будет направлен на рассмотрение областной Комиссии по землепользованию и застройке, а затем — в Орловский городской Совет.