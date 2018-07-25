«Улица вечного ремонта»: на Ленинской опять чинят клумбы

На клумбах капитально отремонтированной и переделанной до неузнаваемости улицы Ленина в очередной раз заменили сломанные плитки. В основном замене подлежала плитка на боковых стенках клумб, частично — верхние поверхности, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Верхняя плитка, к сожалению, постоянно колется в связи с тем, что по ней постоянно прыгают. Она не выдерживает нагрузок», — отметила начальник УКХ Светлана Климова.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил подготовить предложение и оценить расходы по замене верхних плиток на более долговечный материал — например, натуральный камень. Между тем, ранее главный архитектор области Ваагн Вермишян заявил, что клумбы сделаны не по проекту. И он переделал три клумбы как и было задумано — с мраморными плитами. Во-первых, эти плиты до сих пор не потрескались. Во-вторых, на этих плитах завальцованы острые края и эти три клумбы (три на всю улицу!) не представляют опасности для пешеходов. В-третьих, мрамор прекрасно моется. Пористое покрытие после замены цветов в клумбах (а меняют их несколько раз за сезон) пачкается грунтом и потом клумбы выглядят просто ужасно.

Также на главной пешеходной улице проводятся работы по устранению провалов вокруг люка возле торгового центра «Малиновая вода». Там потоки дождя промыли внушительный тоннель под брусчаткой и она с завидным упорством проваливается. О судьбе колодца-гейзера, который строители забыли врезать в систему ливневой канализации, и который после каждого дождя начинает фонтанировать на пешеходную часть, пока ничего не сообщается.