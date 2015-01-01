Улицу Ленина в Орле снова ремонтируют

Как сообщает администрация Орла со ссылкой на начальника УКХ Светлану Климову, работы по гарантийному ремонту ул. Ленина завершены на 80%.

По  информации чиновницы, работы по устранению провалов плитки на главной пешеходной улице не смогли завершить на текущей неделе в связи с задержкой поставки материалов. До конца недели подрядчик получит материалы, и ремонт будет продолжен.

При этом название подрядной организации не уточняется; также неясно, распространяются ли на данного подрядчика гарантийные обязательства. Если нет, то  за чей счет ведутся работы ?

Глава администрации потребовал привести главную улицу города в порядок к 5 августа.

По информации Татьяны Можиной, и.о. генерального директора МУП «Зеленстрой», всего на ул.Ленина высажено порядка 8 тыс.244 цветов.

 

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Опубликовано 05 Июл 2018 в 14:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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