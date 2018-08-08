Улицу «Обещаний Клычкова» доделают до конца недели

Ремонт улицы Васильевской планируют завершить до конца недели. Напомним, ранее активисты развесили на домах таблички, что это «улица обещаний Клычкова». Подобный способ привлечения внимания к проблеме оказался столь эффективным, что строительная техника на объекте появилась тем же вечером. А работы длились всю ночь. Теперь до конца недели улицу все же доделают. По крайне мере, так пообещала начальник управления коммунальным хозяйством города Светлана Климова.

По ее информации, работы подрядчиком «ДорСтройТехСервис» возобновлены. Накануне дорожники закончили укладку выравнивающего слоя асфальта, началась укладка основного слоя дорожного полотна. Также подрядчик приступил к подготовительным работам на ул. 2-й Пушкарной (от ул. Мостовой до ул. Колхозной) и на ул. Карачевской.

Что касается ремонта остальных объектов улично-дорожной сети (I этап), то подрядчик «Орелдорстрой» полностью завершил ремонт своих шести объектов. Речь идет от улицах Героев Пожарных, Октябрьской, Картукова, Скворцова, Наугорском шоссе и парковке на ул. 7 Ноября возле НКМЦ им. З.И. Круглой. На улицах Тургенева и Лескова работы завершены на 98% и 95% соответственно. ООО «Ремдорстрой» готовит к сдаче улицу Приборостроительную.

ООО «Нерудстрой» на 30% завершил ремонт ул. Маринченко. Дорожники выполнили фрезерование, уложили 750 п.м бордюрного камня. Одновременно с этим подрядчик готовит к сдаче Московское шоссе (съезды от ул. Михалицына до ул. Рощинская). Пер. Южный (от ул.Паровозная до Новосильского шоссе) сдан.

Глава администрации Александр Муромский обратил внимание на наличие качественно подготовленной проектно-сметной документации.

«Уже сегодня вам необходимо задуматься над реализацией программы по ремонту УДС на 2019 год. Разработка проектно-сметной документации должны включать в себя не только ремонт дорожного полотна, но и прилегающих частей: ограждения, дорожные знаки, тротуары, озеленение. На сегодняшний день проведена большая работа по ремонту УДС, однако по-прежнему остается проблема ремонта тротуаров. Сформируйте программу на 2019 год и разрабатывайте проектно-сметную документацию, в которую войдет весь вышеперечисленный комплекс работ», — отметил Александр Муромский.