Улицу Смоленскую в Орле отсыпали асфальтогранулятом

По поручению главы администрации города Орла Александра Муромского асфальтогранулят, который срезается в ходе ремонта улично-дорожной сети (УДС), направляется на отсыпку улиц в частном секторе. 5 июня таким способом отремонтировали первый объект — ул. Смоленскую.

В ближайшее время работники Спецавтобазы продолжат работы в районе Выгонки.

Всего планируется отсыпать асфальтогранулятом 115 улиц в частном секторе, информирует пресс-служба администрации города Орла.