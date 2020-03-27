Уборка проводилась там, где ранее зачищалась прилотковая часть: Октябрьском, Ленинском и Тургеневском мостах, улицах 60-летия Октября, Комсомольской и Ленинской, Московском и Кромском шоссе. По информации руководства “Спецавтобазы”, поливомоечные работы будут идти там, где до этого прошла очистка прилотковой части улиц.

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