Улицы Орла начали мыть после зимы
Установившая круглосуточная плюсовая температура позволила начать на улицах города поливомоечные работы. На уборку улично-дорожной сети (УДС) вышли семь поливомоечных машин МУП «Спецавтобаза».
Уборка проводилась там, где ранее зачищалась прилотковая часть: Октябрьском, Ленинском и Тургеневском мостах, улицах 60-летия Октября, Комсомольской и Ленинской, Московском и Кромском шоссе. По информации руководства “Спецавтобазы”, поливомоечные работы будут идти там, где до этого прошла очистка прилотковой части улиц.