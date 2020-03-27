27 марта 2020



Улицы Орла начали мыть после зимы

Установившая круглосуточная плюсовая температура позволила начать на улицах города поливомоечные работы. На уборку улично-дорожной сети (УДС) вышли семь поливомоечных машин МУП «Спецавтобаза».

Уборка проводилась там, где ранее зачищалась прилотковая часть: Октябрьском, Ленинском и Тургеневском мостах, улицах 60-летия Октября, Комсомольской и Ленинской, Московском и Кромском шоссе. По информации руководства “Спецавтобазы”, поливомоечные работы будут идти там, где до этого прошла очистка прилотковой части улиц.

 

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Опубликовано 27 Мар 2020 в 11:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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