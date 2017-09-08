Улицы Орла патрулируют около 300 народных дружинников

Почти 300 орловцев помогают охране общественного порядка в Орле.

В областном центре действуют четыре народные дружины — по одной в каждом районе города. За девять месяцев проведено 660 рейдов, составлено 195 протоколов об административных правонарушениях, информирует администрация Орла.

Ежегодно лучшие дружины определяются на городском конкурсе. Традиционно в списке победителей и призеров — отряды муниципальных учреждений и предприятий: учреждений образования, трамвайно-троллейбусного предприятия, «Орелводоканала». Финалисты выходят на областные смотры и занимают призовые места. Так, в феврале 2017 года звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» присвоено народной дружине Заводского района.

Для поощрения лучших дружинников из городского бюджета ежегодно выделяется 108 тысяч рублей. Кроме того, заключен муниципальный контракт о страховании 150 членов народных дружин. Согласно его условиям, размер страховой выплаты может достигать 100 тысяч рублей.

 

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Опубликовано 07 Дек 2017 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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