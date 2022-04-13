«Улыбаемся и машем»

№13 (682) от 13 апреля 2022 г.

В середине марта информационное поле Орла взорвалось сообщением – наши коллеги из издания «ИнфоОрел» подали жалобу в УФАС на незаконность очередных торгов по ремонту Красного моста. Жалоба содержала 13 пунктов, каждый из которых заслуживает детального разбора. Заседание по рассмотрению жалобы неоднократно переносилось, но в итоге до вынесения вердикта ФАС аукцион благополучно завершился, и контракт все же был заключен. На этот раз с московской фирмой ООО «Уваровская ПМК-22». Ситуация настолько нетипичная, что мы посчитали нужным разложить ее по полочкам. Тем более что в этой истории странно всё: и пакет документов, приложенный к итоговому решению ФАС на сайте госзакупок; и порядок действий (сначала заключить контракт, а потом только рассматривать жалобу); и, конечно же, само решение антимонопольщиков.

«Неладно что-то в датском королевстве»

Итак, в середине марта главный редактор «ИнфоОрел» Ирина Крахмалева подала жалобу в УФАС. Наша коллега указывает, что аукционная документация, опубликованная на портале госзакупок, составлена неверно. Даже само название аукциона «завершение работ», по мнению Ирины, – некорректно. Какое же это завершение, если выполнено менее 2% от запланированного объема работ? Да и по тому, что сделано на мосту, есть вопросы (о чем также указано в жалобе). Помимо этого, в расчете начальной цены отсутствует отражение объёма уже выполненных работ по предыдущему контракту, – указывает редактор.

Кроме того, в перечне работ отсутствует значительная и трудоёмкая часть по разборке конструкций с ПСм-1 по ПСм-7 включительно. Претензия УКСа от 14 сентября 2021 года к предыдущему подрядчику ООО «Ремспецмост» не выполнена. Напомним, заказчик (то есть УКС) назвал уже выполненные на Красном мосту работы браком. После расторжения контракта с «Ремспецмостом» администрация Орла сообщила, что демонтировать конструкции будет другой подрядчик. Но в перечне работ по условиям нового конкурса этого требования нет, на что и обратила внимание редактор издания «ИнфоОрел».

Более того, по мнению заявителя, смета на постройку временного пешеходного моста, технологического моста для теплотрассы и вспомогательных устройств для демонтажа русловых пролётов завышена, поскольку содержит уже выполненные «Ремспецмостом» работы по устройству опор из труб общим количеством около 300 тонн металла.

В жалобе также указано на несоответствие дат завершения проекта. В новом аукционе заказчиком был установлен срок исполнения обязательств по контракту, который не соответствует сроку, указанному в проектной документации. Эта важная деталь, по мнению заявителя, может оказаться решающей и не позволить выполнить в срок весь огромный объем работ.

Обратили внимание в жалобе и на способ проведения закупки – а именно электронной аукцион вместо конкурса. Кстати, как раз конкурс позволяет установить массу критериев, которым должна соответствовать фирма-строитель. Например, опыт работ, наличие собственной материально-технической базы и штата сотрудников. В противном случае на конкурс могла бы заявиться любая фирма без опыта работ и без собственной техники. К чему приводит подобное, орловцы прекрасно помнят по примеру ремонта моста Дружбы Народов.

Всего в жалобе содержится 13 пунктов. В решении по итогам рассмотрения жалобы, опубликованном на сайте УФАС, нам удалось обнаружить лишь 8 пунктов. Кстати, помимо ответа на остальные пункты нам НЕ УДАЛОСЬ обнаружить еще очень важную деталь. https://zakupki.gov.ru/epz/unscheduledinspection/card/documents.html?reestrNumber=202200100161004297 А именно ту самую жалобу, с которой все началось. Почему-то вместо обращения редактора портала «ИнфоОрел» на сайте ведомства выложено обращение в УФАС депутата горсовета Игоря Коновалова. Можно предположить, что обращение депутата совпадает с жалобой редактора «ИнфоОрла», но тогда логично было бы прикреплять к делу оба документа. Впрочем, не стоит исключать элементарного человеческого фактора – одно заявление просто могли забыть повесить на сайт.

Ответы по существу

Теперь перейдем к ответам редактору и депутату, которые содержатся в итоговом решении УФАС. Что касается наименования аукциона, то в УФАС пояснили: заказчик сам выбирает формулировки. И даже если на мосту выполнено всего 2% от запланированного, то называть это «завершением работ» вполне законно.

Определение цены контракта вообще не входит в полномочия УФАС: как считали в УКС и что брали в расчет обоснования начальной (максимальной) цены – это в сферу антимонопольного регулирования не входит, так что этот вопрос даже не изучался.

Что касается разборки некачественно сделанных конструкций от ПСм-1 до ПСм-7 включительно, то представитель заказчика пояснил, что включил работы по разборке в документацию. Так что и этот довод был отвергнут УФАС.

Один из интереснейших пунктов касался сокращения сроков с ранее заявленных 48 месяцев до полутора лет (теперь датой окончания реконструкции значится 30.11.2023 года). Из путаных объяснений, которые опубликованы на официальном сайте УФАС, можно понять примерно следующее – в контракте прописывается максимально возможный срок. А реальный ход работ (с разбивкой по этапам) прописывается в графике, который утверждается уже после подписания контракта. Юристы антимонопольного ведомства посчитали, что, поскольку в аукционе прописывается максимально возможный срок выполнения работ, то его сокращение не является нарушением.

Что касается способа выбора подрядчика, то и здесь, согласно решению УФАС, все в руках заказчика. Если он посчитал, что должен быть аукцион, то будет аукцион. Если конкурс (с жестко прописанными критериями к претендентам), то будет конкурс. Кстати, в одной из наших предыдущих публикаций разбирался конкретный пример такого подхода к определению подрядчика: «в последнем аукционе по Красному мосту участвовала организация, которая заведомо не могла выиграть, так как не имела необходимого опыта работ. Но она не просто участвовала в аукционе, а еще и понижала цену!» Впрочем, спорить с федеральным законодательством нет смысла: если на федеральном уровне посчитали, что доступ к аукционам должны иметь все – значит, все.

Значит, нарушения есть! Но… это ничего не значит?

Самое интересное содержится во второй части решения УФАС. По нескольким пунктам жалобы все же были выявлены нарушения, но антимонопольное ведомство решило предписание об устранении выявленных нарушений закона о контрактной системе не выдавать в связи с тем, что заказчиком… уже заключен контракт! В этом месте так и хочется воскликнуть: «как тебе такое, Илон Маск?» Есть нарушение закона. Это нарушение закона может сказаться (и с большой долей вероятности обязательно скажется) на дальнейшем ходе работ. Но никто ничего исправлять не будет, потому что… документы-то уже подписаны!

Итак, собственно, о каких же нарушениях речь? Кстати, на одном из заседаний комитета горсовета депутаты задали ровно тот же самый вопрос, который содержится в документах на сайте УФАС. Если ранее аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия у фирмы из Москвы необходимой лицензии на работу с объектами культурного наследия, то как теперь эта же фирма оказалась победителем? Напомним ответ чиновников горадминистрации: «недостающая лицензия была необходима не на все виды работ, а лишь на один вид. Именно для этого вида работ и было принято решение пригласить на субподряд организацию, у которой все необходимые документы имеются».

Между тем именно это нарушение было признано комиссией УФАС существенным и отражено на нескольких листах итогового решения. Кто не боится получить себе вывих мозга – может попытаться продраться сквозь громоздкие формулировки – документ находится в свободном доступе на портале Госзакупок. Перечислим лишь итог – те статьи, что были нарушены при составлении конкурсной документации: пункт 1 части 1, а также части 4 и 6 статьи 31 федерального закона о контрактной системе.

Также в документе говорится, что материалы по делу № 22/44/99/127 переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях. То есть, скорее всего, чиновников УКСа (а именно они выступали заказчиками) накажут каким-то штрафом. Но на сути происходящего с Красным мостом это уже никак не отразится. Как говорили в Китае, когда отрубали голову не тому, кому надо: «Что сделано, то сделано, и ничего уже не исправить». Орловцам же стоит лишь молиться, чтобы очередной подрядчик «Уваровская ПМК-22» не подвел и все же справился с задачей – вернул важнейший в городе автомобильный мост в рабочее состояние.

Сергей Миляхин

Игорь Коновалов

Из жалобы депутата Орловского горсовета Игоря Коновалова в Орловское УФАС России:

Руководителю УФАС по Орловской области

Кирьянову А. Н.

ЖАЛОБА

НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА/УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Прошу провести проверку соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЭ «О защите конкуренции» и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок при размещении закупки на выполнение работ по объекту:

«Завершение работ по объекту: «Реконструкция «Красного моста» в городе Орле».

На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети интернет по адресу www.zakupki.gov.ru 11.02.2022 г было размещено извещение № 0154300014622000152 Наименование объекта закупки «Выполнение работ по объекту: » Реконструкция «Красного моста» в городе Орле». Наименование заказчика: «Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Орла».

(…)

В извещении о проведении электронного аукциона на сайте www.zakupki.gov.ru указан источник финансирования – бюджет города Орла Сроки оказания услуг: срок исполнения контракта установлен в проекте контракта. Начало выполнения работ — с момента заключения Контракта; окончание выполнения работ — 30 ноября 2023 года.

Как при публикации данной закупки 11.02.2022 г, так и при публикации закупок с номером извещения №0154300014622000077, на мой взгляд, должностными лицами администрации города Орла грубо нарушены положения Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЭ «О защите конкуренции» и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок при размещении закупки.

Так, по закупкам с номерами извещений 0154300014622000077 и 0154300014622000152 заказчик установил требования в соответствии с позицией 8 приложения к Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. N 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» необходимо наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ:

1) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги;

2) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением автомобильной дороги.

При этом, по закупке с номером извещения 0154300014622000015 было установлено требование к участникам закупок — наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов. Цена выполненных работ по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Красный мост в г. Орле является объектом культурного наследия России регионального значения в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия»

В соответствии с Письмом Федеральной антимонопольной службы России от 28 августа 2015 года N АЦ/45739/15 дополнительным требованием к участникам закупки работ и услуг является наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта на выполнение соответствующих предмету закупки работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Таким образом, к участникам закупки работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации устанавливается требование о наличии опыта исполнения одного контракта на выполнение любых работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии с Письмом Федеральной антимонопольной службы России от 15 марта 2017 года N РП/16119/17 при проведении Закупки работ, связанных с объектами культурного наследия, заказчик обязан установить дополнительные требования к участникам закупки по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

При этом, по закупкам с номерами извещения 0154300014622000152, 0154300014622000077 и 0154300014622000015 установлено требование в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ о наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной Министерством культуры Российской Федерации.

В Протоколе ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ по ЗАКУПКЕ № 0154300014622000077 заявка участника ООО «УПМК-22» ИНН 5028031840 аукциона отклонена на основании пункта 3 части 12 статьи 48 Закона в связи с несоответствием участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона, а именно: в составе заявки участника аукциона отсутствует указанная лицензия.

Между тем, в реестре контрактов в ЕИС www.zakupki.gov.ru отсутствуют записи об исполненных ООО «УПМК-22» контрактах (договорах) предусматривающих, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом стоимость такого одного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Известно, что с 2022 года в законодательство о госзакупках вводится понятие универсальной предквалификации — «отсеивания» участников, не имеющих опыта успешного выполнения госконтрактов на крупные суммы или в отраслях, требующих повышенной квалификации и ответственности

Новое правило гласит: если сумма НМЦК составляет 20 и более миллионов рублей, то к участию в госзакупке допускаются только те организации, которые имеют опыт выполнения аналогичных контрактов на сумму не менее 20% от НМЦК контракта. Опыт считается положительным, если от заказчика не поступило претензий, а также при наличии пени и штрафов при условии их полной оплаты поставщиком.

Для получения возможности участия в закупочных процедурах на отдельные виды товаров, работ и услуг участникам закупок необходимо находиться в специальном реестре, который ведется оператором электронной торговой площадки.

Такие специальные реестры ведутся каждой федеральной электронной торговой площадкой в отдельности. В специальный реестр включаются участники закупок, которые соответствуют дополнительным требованиям, установленным Правительством РФ (в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ О контрактной системе) в отношении определенных видов товаров, работ и услуг, которые требуют специальной квалификации.

Поскольку в реестре контрактов в ЕИС www.zakupki.gov.ru отсутствуют записи об исполненных ООО «УПМК-22» контрактах (договорах), предусматривающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, считаю необходимым провести проверку и по ООО «УПМК-22».

В извещениях 0154300014622000152 0154300014622000015 0154300014622000152 среди требований о видах работ, которые должны быть указаны у участников закупки в лицензиях по сохранению объектов культурного наследия не указан «Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В силу части 1 статьи 49 ГК РФ проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержден Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (далее — Порядок).

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Исходя из изложенного, прошу приостановить процедуру заключения контракта, провести внеплановую проверку в соответствии со ст. 99 Закона о контрактной системе №44-ФЗ и 135-Ф3 «О защите конкуренции», отменить закупку 0154300014622000152, привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

И. В. Коновалов

Когда верстался номер

8 апреля подрядчик ООО «Уваровская ПМК-22» вел подготовительные работы на Красном мосту. Фотоотчет и комментарии к этому событию выложила пресс-служба городской администрации. Как пояснили жителям, на объект завозятся вагончики строительного городка и техника: на Красном мосту уже работает погрузчик-кран. В ночь на 9 апреля начнётся доставка гусеничного 50-тонного крана, с помощью которого будет обустраиваться пешеходная переправа и коммуникационный мост. Начать работы планируется именно с них, рассказал начальник участка Андрей Горевских. Уже сейчас размещается заказ на металлоконструкции, которые понадобятся для наращивания существующих свай. Поставлять их планируется из Липецка. В конце мая приступят непосредственно к работам.

«Пешеходный мост – это капитальная постройка. В основании – трёхметровые бетонные блоки, затем гидроизоляция и асфальтовое покрытие. Это будет крытый коридор с освещением», – уточнил Андрей Горевских. С «тела» Красного моста на отдельную переправу пешеходов планируется перевести к лету.

В разгар работ на объекте будут присутствовать минимум 100 человек. Все – зарекомендовавшие себя сотрудники ООО «Уваровская ПМК-22». Работать будут вахтовым методом – месяц через месяц, по 12 часов в день.

Муниципальным контрактом, заключенным МКУ «Управление капитального строительства г. Орла», предусмотрен аванс в размере 10% от стоимости. В натуральном выражении это 152,8 млн рублей. 8 апреля средства перечислятся на казначейские счета ООО «Уваровская ПМК-22», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Подрядчик открыл расчетный счёт в казначействе. Это обеспечит прозрачность при расходовании авансового платежа, – пояснил начальник МКУ «УКС» Дмитрий Кузнецов. – Проведены переговоры с собственниками инженерных коммуникаций. На следующей неделе на участке состоится совещание с их присутствием для оперативного решения первоочередных вопросов. В то же время готовится пакет документов для получения разрешения на работы на объектах культурного наследия».

Напомним, завершить реконструкцию планируется к концу ноября 2023 года.