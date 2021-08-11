11 августа 2021



В УМВД прокомментировали информацию об увольнении начальника полиции во Мценском районе

Прокуратура Орловской области сообщила об увольнении начальника отдела полиции во Мценском районе в связи с утратой доверия.

Напомним, инцидент произошел в д. Карандаково Мценского района. Индивидуальным предпринимателем по муниципальному контракту был осуществлен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения.

Установлено, что начальник полиции МО МВД России «Мценский» в д. Карандакова имел в собственности земельный участок и объект незавершенного строительства, которые расположены в непосредственной близости от ремонтируемой дороги. Как местный житель он принимал  участие в приемке выполненных в рамках муниципального контракта работ.  Им как членом комиссии был подписан акт обследования автомобильной дороги.

Актом зафиксировано выполнение подрядчиком в полном объеме работ в соответствии с техническим заданием муниципального контракта.

Однако после этого начальник отдела полиции предъявил к предпринимателю требования по выполнению им дополнительных работ за счет собственных средств, а после отказа выполнить эти требования инициировал проведение в отношении него доследственной проверки по фактам якобы противоправных действий при проведении работ по муниципальному контракту.

При этом в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» начальником полиции не были приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не уведомлено руководство УМВД России по Орловской области о наличии конфликта интересов.

По указанным фактам прокурор Орловской области направил в суд иск об обязании УМВД России по Орловской области расторгнуть служебный контракт, заключенный с начальником полиции МО МВД России «Мценский», в связи с утратой доверия. Суд требования прокурора области удовлетворил.

Решение районного суда не вступило в законную силу.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, «в УМВД России по Орловской области проведена служебная проверка, по результатам которой данному сотруднику наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В случае вступления решения суда в законную силу сотрудник будет уволен со службы в ОВД по отрицательным основаниям».

 

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Опубликовано 11 Авг 2021 в 15:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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