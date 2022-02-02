Уничтожить нельзя сохранить – где запятая?

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

На январском заседании профильного комитета горсовета планировалось рассмотреть, что и как муниципальные чиновники хотят сделать для вывода из кризиса Трамвайно-троллейбусного предприятия. При этом, как говорят музыканты, основную партию исполнил директор предприятия, а чиновники выступили лишь в качестве аккомпанемента. Депутатов такое исполнение не очень обрадовало. Вопрос будет вынесен на обсуждение снова. Народные избранники хотят понять конкретно, что же ждет муниципальный транспорт. Напомним, поскольку ПАТП-1 давно обанкрочено, то с уходом ТТП в областном центре останутся только частные маршрутки. А их работу наладить не удается категорически. Вечером (а уж тем более вечером в выходной день) на линии можно обнаружить только троллейбусы и муниципальные автобусы.

Из нотного архива

Первые подозрения, что слова властей явно расходятся с их действиями, закрались у сторонних наблюдателей еще в 2019 году. Напомним, тогда пиарили новый проект по развитию городского транспорта. На словах чиновники обещали сделать основной упор на муниципальный транспорт. А на деле разработанная схема не предусматривала не то что создание новых троллейбусных линий, но не содержала даже проектов реанимации ранее существовавших маршрутов, которые очень нужны жителям (в частности маршрута №9, ведущего к огромному числу предприятий на территории бывшего завода СПЗ, или №3, который по логистике дополнял маршрут №4).

Никто уже не вспоминает о планах экс-руководителя ТТП Александра Коровина о прокладке новой линии, которая соединила бы Северный район через Мясокомбинатовский мост с Болховским микрорайоном и дальше – через улицу Цветаева – с новым микрорайоном Алроса. Кстати, именно от жителей Алроса постоянно поступают жалобы на переполненный транспорт. Не воспользовались власти даже возможностью реанимировать новый (старый) маршрут №12 по уже существующим линиям – от автовокзала до Наугорского шоссе. Речь на комитете шла, увы, не о развитии электротранспорта, а о банальном выживании – хоть бы как-нибудь оставить ТТП на плаву. И то не с троллейбусами и трамваями, а с автобусами на газовом топливе. Как «эффективно» городские чиновники могут управлять автобусами, очень наглядно показывает пример ПАТП.

Партия Чемерова

В среднем число машин на линии осталось тем же, что и в 2015 году, — рассказал руководитель МУП ТТП Юрий Чемеров, — 74 единицы. При этом уменьшилось число трамваев и троллейбусов, но стало больше автобусов. А вот ситуация с пассажиропотоком изменилась гораздо серьезнее. Если в 2015 году (когда работал Красный мост) за год было перевезено 20 миллионов пассажиров, то в 2021 году – всего 10 миллионов. Пассажиропоток упал в два раза. И здесь сразу несколько причин, причем закрытие Красного моста – далеко не самая основная. По словам Юрия Чемерова, на показателях гораздо существеннее сказался рост числа частных перевозчиков, а также продолжающаяся тенденция на переход людей к личным авто. Если раньше машина была далеко не в каждой семье, то теперь даже две машины на семью престали быть редким зрелищем. И не стоит забывать про то, что Орловщина вымирает – смертность в разы превышает рождаемость. Плюс молодежь активно уезжает искать лучшую жизнь в более развитые регионы. Среди моих знакомых наберется больше двух десятков человек, уехавших в Москву, Подмосковье, Питер, Калугу, Брянск, Белгород… И не стоит сбрасывать со счетов коронавирус. Многие орловцы (и я в их числе) стараются теперь лишний раз не пользоваться общественным транспортом, а пройти пешком, пусть это и займет гораздо больше времени.

Соответственно уменьшение пассажиропотока привело к уменьшению выручки. А рост цен практически на все – начиная от электроэнергии и заканчивая запчастями – привел к тому, что себестоимость поездок существенно возросла. При этом тарифы на проезд росли не такими ударными темпами, как цены на ту же резину, подорожавшую только за год практически в два раза, — заметил Юрий Чемеров. Также не стоит забывать про такие вещи, как серьезный износ техники, контактной сети и рельсов. Порывы случаются все чаще, а каждый порыв – это остановка движения и новые, новые потери пассажиров. Аварии с кабелями питания – это отдельная история. Уложенные еще в 60-е годы, они зачастую сгнили до такого состояния, что, когда случается порыв и ремонтные бригады берут кабель из канала, он рвется еще в нескольких местах. Просто рассыпается в руках, — пояснил директор ТТП. Только из-за порывов и последующего простоя предприятие ежемесячно недополучает порядка 400 тысяч рублей. Изношенные ЛИАЗы (вероятно, речь шла о московских «подарках») также часто сходят с линии, что приводит к недополучению еще порядка 300 тысяч рублей.

Как мы уже писали, серьезный просчет в расчетах оказался по поводу автобусов. Их брали в лизинг, чтобы они работали на прибыльных маршрутах. А по факту большая часть дублирует закрывшиеся из-за ремонта Красного моста трамвайные маршруты и вместо прибыли автобусы также везут ТТП убытки.

«Месье, же не манж па сиз жур…»

В итоге ТТП ежемесячно генерирует убытки на 20 миллионов рублей. Единственным шансом на спасение муниципального предприятия руководство видит субсидию из областного бюджета. На январском комитете рассказали, что через мэра губернатору было отправлено письмо с просьбой выделить ТТП из областной казны как можно скорее 200 миллионов. 97 миллионов из этой суммы сразу же пойдут на закрытие лизинговых платежей, по которым уже прошли суды. Остальные деньги нужны на закрытие обязательств за 4-й квартал 2021-го, включая налоги и задолженность перед энергетиками. Здесь стоит отдельно оговорить, что энергетики согласились не подавать на предприятие в суд, если оно будет исполнять утвержденный график погашения долгов. И погасить долги нужно до 26 февраля, иначе делу о банкротстве опять дадут ход. Между тем, что именно ответил губернатор (и ответил ли вообще), ни на комитете, ни позднее, на основной сессии горсовета депутаты так и не узнали.

Ряд вопросов у депутатов возник по предложению выделить автобусы из ТТП в отдельное предприятие — ООО. Нет никаких гарантий, что новое подразделение сможет успешно конкурировать с частниками (вряд ли они отдадут самые прибыльные маршруты). Зато высока вероятность, что без поддержки через год-два автобусное муниципальное предприятие нахватает долгов, и город потеряет все новые автобусы, которые с такими приключениями добыли.

Между тем, по словам Юрия Чемерова, новое ООО уже создано. Движений по дальнейшей его судьбе никаких не предпринималось, так как ждали финансовых результатов 2021 года, чтобы было от чего «плясать». При этом планируется сделать независимую оценку и сдать автобусы новому ООО по рыночной цене в аренду. Следовательно, никуда имущество уйти не сможет. Из-за чего пришлось идти на такой шаг? Как отметил действующий директор (и о чем постоянно твердил экс-руководитель ТТП Александр Коровин) изначально инфраструктура трамвайно-троллейбусного предприятия не предназначалась для организации автобусных перевозок в рамках предприятия. Автобусное предприятие (или парк) должно быть самостоятельным подразделением. Не может слесарь бегать то к автобусу, то к троллейбусу и ремонтировать разные типы техники. Механиков и ряд других специалистов также необходимо набирать именно для ремонта автобусов. Сейчас же – картина маслом: подразделение вроде есть, но до логического завершения не доведено. Из-за чего постоянно возникают проблемы: на одни и те же ямы для ремонта заезжают и троллейбусы, и автобусы. И кого чинить в первую очередь? Не продумана логистика ремонтного процесса, плюс ресурсов физически не хватает. Что касается дальнейших ремонтов, то ТТП готово предоставлять ангары и мастерские в аренду новому ООО. Но это дележка шкуры неубитого медведя.

Кстати, интересный рассказ услышали на комитете по поводу московских «подарков». Пригнанные из столицы трамваи и троллейбусы требовали незначительного, но все же вливания средств, чтобы перед выходом на линию «довести их до ума». Однако столичную технику бросили на амбразуры без необходимой подготовки. Каков итог? Через полгода на них посыпалось все, что только могло посыпаться. И они превратились в металлолом (сейчас стоят под забором). И в целом с учетом сложившейся ситуации господин Чемеров повторил свою уже ранее высказанную мысль – содержать такое огромное и сложное хозяйство с подстанциями, линиями электропередач и т.д. экономически нецелесообразно. Дешевле перейти на автобусы на газовом топливе. Поэтому на ТТП лелеют мечту войти в программу приобретения автобусов большой вместимости (расчеты на 30 новых машин были представлены депутатам). О деталях проекта рассказал уже председатель комитета по организации транспортного обслуживания горадминистрации Вадим Ничипоров.

Аккомпанемент Ничипорова

В мэрии уже проработали вопросы логистики, заправок и всего прочего. Автобусы на метане гораздо экономичнее и в плане эксплуатации, и в плане маневренности на случай непредвиденных ЧП (троллейбус, к примеру, пробку объехать не всегда может, а перекрытие моста показало, что это критический удар по электротранспорту). Сейчас имеющиеся в ТТП автобусы – новые. Но и они рано или поздно выйдут из строя. Поэтому власти уже сейчас продумывают им замену. У города есть несколько вариантов действий по обновлению подвижного состава и вхождению в различные программы. Первый – это войти в нацпроект «БКАД» (безопасные и качественные автомобильные дороги). Второй – получить бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты. Третий – заявиться на участие в программе через Фонд национального благосостояния. Чтобы участвовать в «БКАД», необходимо предоставить пакет документов. В этом пакете должны быть документы транспортного планирования, которые включают в себя программу развития транспортной инфраструктуры, схему организации дорожного движения и как ее составляющую – схему организации движения общественного транспорта. По аналогии с другими городами, которые уже участвуют в названных проектах, пакеты документов готовят не студенты местных вузов (а кто, извините, лучше местных студентов знает особенности своего родного города?) – их разрабатывают серьезные институты (аж 5-9 месяцев). Орловцы, надеюсь, еще не забыли, какую «прелестную» схему разработал один уважаемый институт: она предполагала движение по городу с 2-3-мя пересадками, а не как сейчас – сел и доехал с одного края до другого? А вот орловские чиновники, похоже, забыли. По крайней мере, Вадим Ничипоров заявил, что город получил несколько коммерческих предложений по разработке новой схемы. «Цена вопроса» для Орла составит порядка 23 миллионов рублей. Что стало с предыдущими схемами, увы, выступающий не уточнил. Предложение в финуправление на разработку схем было отдано лишь в декабре, и в поправки к бюджету оно не попало. Следовательно, в 2022 году денег на решение этого вопроса в казне нет.

Но чиновники не теряют надежды попасть хоть в один из трех обозначенных проектов. Например, что касается инфраструктурных кредитов, то необходимо подать заявки до 1 октября текущего года. Сейчас финуправлением и экономическим управлением города готовятся необходимые расчеты, чтобы вместе с областью такие документы подать. Вероятно, помимо Орла, общественный транспорт собираются развивать и других райцентрах. Попадет ли орловская заявка наверх и получит ли она одобрение, никто прогнозировать не берется. Но попытка будет, бодро отрапортовал Ничипоров.

За рамками обсуждения осталась такая маленькая деталь, как экологичность электротранспорта. Напомним, по официальным отчетам, выхлопы автомобилей являются основным источником загрязнения воздуха в областном центре. Впрочем, в городе, где деревья вырубают целыми кварталами (как было в парке Победы) или подчистую уничтожают на центральных улицах (как было на Октябрьской), говорить о какой-то экологии просто смешно. Дышите глубже, горожане! И ходите пешком.

Сергей Миляхин

Тем временем

«В связи с производственной необходимостью…»

Пока мэрия Орла «для комфорта большинства» избавляет орловчан от вместительных и безопасных троллейбусов, директор ТТП Юрий Чемеров приказывает выпускать на линию автобусы, которые не должны перевозить людей.

В распоряжении «Орловской среды» оказался приказ гендиректора ТТП №135 от 27 января 2022 года, которым Юрий Чемеров отдает распоряжение выпустить на линию семь (!) автобусов ПАЗ Вектор NEXT без диагностических карт с 28 января 2022 года до… прохождения техосмотра.





Как пояснили нам источники в ТТП, в отсутствие диагностических карт диспетчер и механик предприятия не имеют права выпускать автобусы на маршруты. Но директор Чемеров обязывает их это делать своим приказом с формулировкой «в связи с производственной необходимостью». При этом, если нарушение обнаружит транспортная инспекция, то оштрафуют не директора, не механика и не диспетчера – оштрафуют водителя, который выехал на линию в соответствии с приказом Чемерова.

Ну, а главное, что автобусы, не прошедшие техосмотр, представляют потенциальную (а возможно, и реальную) угрозу безопасности пассажиров и других участников дорожного движения.

В связи с этим редакция «Орловской среды» просит УГИБДД по Орловской области принять меры для обеспечения безопасности граждан (номера автобусов – в тексте приказа на фото) и исключить возможность выхода данных автобусов на линию. Одновременно просим прокуратуру Орловской области дать правовую оценку действиям гендиректора ТТП Ю. Чемерова и принять меры прокурорского реагирования.