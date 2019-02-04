4 февраля 2019



Упавшая с крыши мценской прокуратуры наледь тяжело травмировала женщину

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, 4 февраля в городе Мценске упавшая с крыши здания Мценской межрайонной прокуратуры  снежная наледь травмировала 48-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет своевременности очистки снежного покрова с крыши здания.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 04 Фев 2019 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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