Упавший Тургеневский дуб отвезли на площадку для хранения

Ствол Тургеневского дуба перемещён на площадку для хранения. Установившиеся морозы позволили использовать в парке музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново» тяжёлую технику для подъёма и транспортировки дерева без вреда для ландшафта. На площадке для хранения массив Тургеневского дуба будет находиться до принятия решения о формах его мемориализации, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

По рекомендации специалистов места срезов будут обработаны масляной краской, чтобы обеспечить сохранность древесины. (Кстати, так часто делают, когда сушат древесину для последующих работ, например, столярных. Иначе материал трескается).

Напомним, 30 ноября этого года 198-летний Тургеневский дуб повалил ураган. Несмотря на полученные повреждения, дуб, занявший первое место в конкурсе «Лучшее дерево в России – 2021», представит Россию в 2022 году на конкурсе «Европейское дерево года».

Весной 2022 года на территории музея-заповедника планируется посадить аллею «потомков» упавшего после урагана Тургеневского дуба. В музее-заповеднике сформирован фонд саженцев – «потомков» дуба. Некоторые деревья уже достигли трехметровой высоты. В настоящее время поступило большое количество предложений по увековечиванию памяти Тургеневского дуба, среди которых есть идея о создании из массива дерева памятника самому писателю.