28 декабря 2021



Упавший Тургеневский дуб отвезли на площадку для хранения

Ствол Тургеневского дуба перемещён на площадку для хранения. Установившиеся морозы позволили использовать в парке музея-заповедника Тургенева «Спасское-Лутовиново» тяжёлую технику для подъёма и транспортировки дерева без вреда для ландшафта. На площадке для хранения массив Тургеневского дуба будет находиться до принятия решения о формах его мемориализации, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

По рекомендации специалистов места срезов будут обработаны масляной краской, чтобы обеспечить сохранность древесины. (Кстати, так часто делают, когда сушат древесину для последующих работ, например, столярных. Иначе материал трескается).

Напомним, 30 ноября этого года 198-летний Тургеневский дуб повалил ураган. Несмотря на полученные повреждения, дуб, занявший первое место в конкурсе «Лучшее дерево в России – 2021», представит Россию в 2022 году на конкурсе «Европейское дерево года».

Весной 2022 года на территории музея-заповедника планируется посадить аллею «потомков» упавшего после урагана Тургеневского дуба. В музее-заповеднике сформирован фонд саженцев – «потомков» дуба. Некоторые деревья уже достигли трехметровой высоты. В настоящее время поступило большое количество предложений по увековечиванию памяти Тургеневского дуба, среди которых есть идея о создании из массива дерева памятника самому писателю.

 

Игровой клуб накрыли в одном и райцентров Орловской области
Орловцы смогут принять участие в реконструкции исторических танцев
18 апреля в Орле откроется «Вахта памяти-2019»
Опубликовано 28 Дек 2021 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"