16 сентября 2021



Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла возглавил Сергей Поляков

Как сообщает администрация города Орла, распоряжение о его назначении накануне подписал мэр Юрий Парахин.

Сергей Васильевич Поляков родился 19 ноября 1969 года в Орле. В 1994 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Системы управления ракетно-космическими объектами и комплексами летательных аппаратов». Квалификация – инженер-электромеханик.

В 1994 году Поляков работал специалистом комитета по земельным ресурсам и землеустройству Орловской области. Спустя год перешёл на должность главного специалиста землеустроительной службы отдела городского кадастра и муниципальных земель.

В июле 2006 года был назначен начальником отдела реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла, а в 2009 году – заместителем начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

 

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Опубликовано 16 Сен 2021 в 12:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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