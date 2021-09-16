Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла возглавил Сергей Поляков

Как сообщает администрация города Орла, распоряжение о его назначении накануне подписал мэр Юрий Парахин.

Сергей Васильевич Поляков родился 19 ноября 1969 года в Орле. В 1994 году окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Системы управления ракетно-космическими объектами и комплексами летательных аппаратов». Квалификация – инженер-электромеханик.

В 1994 году Поляков работал специалистом комитета по земельным ресурсам и землеустройству Орловской области. Спустя год перешёл на должность главного специалиста землеустроительной службы отдела городского кадастра и муниципальных земель.

В июле 2006 года был назначен начальником отдела реестра и контроля земель управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла, а в 2009 году – заместителем начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла.