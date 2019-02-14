14 февраля 2019



Управление по вопросам миграции УМВД — об изменениях в законодательстве

С 7 января 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Изменения коснулись иностранцев, состоящих в браке с гражданами Российской Федерации. Теперь данным иностранным гражданам разрешение на временное проживание может быть выдано без квоты только  в тех субъектах Российской Федерации, где проживают их супруги.

Также временно проживающий иностранец вправе изменить место своего проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, где ему разрешено временное проживание, в случае переезда к новому месту жительства супруга (супруги), либо в случае получения статуса участника (члена семьи участника) Государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Фев 2019 в 15:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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