Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям возглавил Евгений Чёрный

Приказ о назначении подписан министром сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачёвым 6 июня 2017 года. До этого момента Е.С. Чёрный исполнял обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Евгений Сергеевич Чёрный — государственный советник Российской Федерации 3 класса. В 2002 г. окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности агрономия, кандидат сельскохозяйственных наук. Женат, воспитывает двоих детей, сообщается на сайте территориального управления.

 

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Опубликовано 07 Июн 2017 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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