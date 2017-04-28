Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям возглавил Евгений Чёрный
Приказ о назначении подписан министром сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачёвым 6 июня 2017 года. До этого момента Е.С. Чёрный исполнял обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Евгений Сергеевич Чёрный — государственный советник Российской Федерации 3 класса. В 2002 г. окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности агрономия, кандидат сельскохозяйственных наук. Женат, воспитывает двоих детей, сообщается на сайте территориального управления.
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