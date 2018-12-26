Управляю Как Хочу

Контрольно-счетная палата города Орла провела проверку в Управлении коммунальным хозяйством города Орла. Проверяющие выясняли, как в УКХ расходовались средства, выделенные для реализации программ по формированию современной городской среды в 2018 году. То есть в период, когда муниципальным учреждением руководила небезызвестная Светлана Климова, не так давно покинувшая свой пост по собственному желанию. Хотя, судя по серьезности претензий КСП, Климову должны были уволить по статье. И это как минимум.

Как отмечается в документе КСП, адресованном мэру Орла Василию Новикову, в 2018 году УКХ заключило 24 муниципальных контракта на работы по благоустройству городских территорий на общую сумму 153 миллиона 839 тысяч рублей. При этом шесть из 24 контрактов были заключены в нарушение муниципальной программы по формированию комфортной городской среды. Дело в том, что в соответствии с этой программой, благоустройство и ремонт ряда объектов в областном центре должны были проводиться в 2019-2022 годах, но никак не в 2018-м!

Вот перечень этих объектов:

— Сквер «1000 и мелочь» на ул. Матвеева (сумма контракта – 5,3 млн руб.)

— Сквер «Юность» у фонтана напротив завода им. Медведева (сумма контракта – 47,3 млн руб.)

— Сквер имени пионерской организации «Орлята» у магазина «Орел» (сумма контракта – 10,8 млн руб.)

— Историко-литературный квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, М. Горького, Тургенева и переулком Георгиевским (сумма контракта – порядка 11 млн рублей)

— Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» — (сумма контракта – 4,5 млн руб.)

— Комсомольская площадь (сумма контракта – 3,2 млн руб.)

Заметим, что все эти объекты в течение всего 2018 года были на слуху – правда, по разным поводам. Одни – например, скверы с фонтанами – служили предметом гордости и даже, не побоимся этого слова, похвальбы тогдашнего кандидата в губернаторы Андрея Клычкова перед самим президентом Путиным. Другие – напротив, получили скандальную славу – это касается, к примеру, Дворянского гнезда и Комсомольской площади.

При этом, повторим, ни один из шести объектов не должен был благоустраиваться в 2018 году. Это значит, что их либо включили в программу благоустройства взамен других объектов, либо выделили на них дополнительные деньги, не предусмотренные программой, а это ни много ни мало – 81 миллион 993 тысячи рублей, то есть более половины всех средств, выделенных в 2018 году. Зачем? Во-первых, кандидату в губернаторы Клычкову во время избирательной кампании нужен был пиар, и он его получил – за счет скверов, фонтанов, услужливости орловских чиновников и денег орловских налогоплательщиков. Во-вторых, на ремонте ряда объектов кто-то явно нагрел руки. Кто, полагаем, рано или поздно выяснят правоохранительные органы, а вот как это происходило – можно понять из информации КСП. Приведем лишь пару примеров.

Первый и самый яркий – это так называемый ремонт объектов благоустройства на площади Комсомольской. Так называемый потому, что фактически вместо ремонта площади производились варварские работы на территории памятника Героям-комсомольцам.

Как известно, контракт на выполнение этих работ получило ООО «АртСтрой», с которым у заказчика – УКХ города Орла – сложились на редкость доверительные отношения, что и подтверждается материалами проверки КСП.

Итак, что же выяснили проверяющие? Во-первых, проектно-сметную документацию на ремонт Комсомольской площади выполняло ООО «АртСтрой» — причем без заключения какого-либо договора. Более того, согласно Уставу УКХ, составлять эту документацию должно было именно Управление коммунальным хозяйством, но никак не частная фирма. Однако чиновники под руководством Климовой пошли еще дальше: проверять достоверность сметной стоимости работ, составленной, как мы помним, ООО «АртСтрой», УКХ доверило все тому же ООО «АртСтрой», которое передоверило данное право «Орелгосэкспертизе». А между тем, как отмечает КСП, выбор организации для проверки достоверности сметной стоимости УКХ должно было проводить на конкурентной основе (то есть через торги). Таким образом, УКХ «вопреки интересам муниципального образования «Город Орел» фактически уклонилось от возложенных на него функций заказчика… и неправомерно передало данные функции ООО «Артстрой», говорится в отчете КСП. Если передача таких функций от муниципального учреждения частной фирме – не коррупция, то что?

Впрочем, это были лишь цветочки, ягодки пошли потом.

Как писали многие орловские СМИ и подтвердила проверка КСП, в сентябре этого года УКХ заключило с ООО «АртСтрой» некий договор безвозмездного выполнения работ (без номера), в котором предусматривался демонтаж гранитных плит на площади почти 60 кв.м и разборка тротуарного покрытия в объеме 718/43 кв.м/куб.м. Напомним, работы на Комсомольской площади начались до проведения конкурса по отбору подрядчика и безвозмездный договор с «АртСтроем» заключен также до конкурса, который, впрочем, тот же «АртСтрой» и выиграл.

Муниципальный контракт с этой фирмой УКХ заключило только 22 октября 2018 года При этом, как отмечает КСП, в контракте и безвозмездном договоре не было согласовано место проведения работ на Комсомольской площади. Так, согласно реестру муниципального имущества, Комсомольская площадь представляет собой автодорогу общего пользования протяженностью 864,1 метра. А «АртСтрой» вел работы не на части улично-дорожной сети (то есть собственно не на Комсомольской площади), а на территории памятника Комсомольцам Орловщины, который в реестре муниципального имущества значится отдельно от Комосмольской площади, имеет совершенно другой номер, то есть является совершенно другим объектом – причем объектом культурного наследия! И здесь УКХ в тандеме с «АртСтроем» допустили целый ряд нарушений законодательства.

Во-первых, к работам на территории памятника приступили на девять дней раньше, чем было получено соответствующее разрешение, которое, как известно, выдал всегда готовый услужить коллегам-чиновникам начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин. Во-вторых, ООО «АртСтрой» в нарушение федерального законодательства, провело работы, изменяющие облик объекта культурного наследия (речь, как мы понимаем, идет как раз о замене гранита тротуарной плиткой). В-третьих, у «АртСтроя» отсутствует лицензия, дающая право на проведение таких работ. Все эти пункты влекут серьезные последствия для подрядчика (и, возможно, заказчика) – вплоть до уголовной ответственности. Наступит ли такая ответственность для чиновников и их доверенных коммерсантов – покажет время. Но и это еще не все.

Как выяснила КСП, гранит на территории памятника был полностью демонтирован к 12 октября и почти две недели находился там же – сваленный в кучи. Только в период проведения проверки КСП его вывезли на ответственное хранение на Спецавтобазу. При этом – внимание! – в бюджетном учете УКХ гранитные плиты оприходованы по стоимости один рубль (!) за квадратный метр! То есть, если почти 60 квадратных метров гранита, демонтированного с территории памятника Комсомольцам, вдруг пропадут, то кто-то (интересно, кто?) возместит ущерб в размере около… 60 рублей, тогда как рыночные цены на квадратный метр гранита варьируются от полутора до семи тысяч за квадрат! Было бы очень интересно узнать, сколько такого гранита сняли с улиц и площадей Орла и по какой стоимости его оприходовало УКХ?

Не менее интересны выводы КСП и о некоторых моментах, выявленных в процессе ремонта еще одного объекта – на этот раз образцово-показательного. Речь идет о сквере «Юность» напротив завода Медведева, том самом, где буквально за несколько дней до губернаторских выборов с помпой открыли фонтан.

Рабочая документация на этот самый фонтан, приложенная УКХ к извещению о проведении электронного аукциона, была разработана неким ООО «Водалюкс-М» по заказу другого ООО – «Техспецкомплект». При этом, как отмечает КСП, документы были разработаны еще в конце 2017 года. То есть до того, как был проведен общественный опрос и до того, как общественная комиссия на основании этого опроса произвела отбор территорий по благоустройству. А также до утверждения соответствующей муниципальной программы. Как уже говорилось, согласно этой программе, капремонт сквера «Юность» не должен был проводиться в 2018 году.

По информации КСП, «Техспецкомплект» просто не мог располагать данными о результатах отбора общественных территорий для благоустройства, планируемым видом будущего фонтана и объемом финансирования работ, чтобы на их основании разработать в конце 2017 года рабочую документацию. Тем не менее такая документация была разработана и использована при проведении электронного аукциона. Стоит ли говорить, что единственным участником и победителем этого аукциона оказался тот же самый «Техспецкомплект». А это, по мнению КСП, свидетельствует о наличии в действиях должностных лиц администрации города Орла признаков коррупции. В информации КСП, представленной мэру Новикову, эти лица, правда, не названы, но полагаем, установить их не составит труда – тем более, что материалы проверки направлены в прокуратуру и УФАС.

В этих материалах фигурирует и еще целый ряд деяний славного УКХ под руководством Светланы Климовой, подробно описать которые не позволяет ограниченность газетной площади. Отметим лишь, что госпожа Климова с подчиненными плодотворно поработала на таких знаковых объектах, как бульвар Победы, Дворянское гнездо, сквер «Орлята», парк Ботаника… Последствия ее годичного пребывания в должности руководителя УКХ городу придется «расхлебывать» еще долго, а вот наступят ли последствия для самой госпожи Климовой – пока большой вопрос.

Татьяна Филева