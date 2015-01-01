Управляющая компания «ЖЭУ № 1» оштрафована на 100 тысяч рублей за сбор денег с жителей в обход решения собственников

Крупный штраф 100 000 рублей получила одна из управляющих организаций, входящих в структуру «Первой городской управляющей компании», — сообщили в областной жилинспекции. Предыстория этого события такова — собственник многоквартирного дома по улице Нормандия-Неман на общем собрании решили вносить плату за коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) непосредственно в ресурсоснабжающие организации. Однако организация «УК ЖЭУ № 1» решение собственников не исполняла.

Жители обратились в жилинспекцию, которая провела внеплановую проверку и выдала руководство «ЖЭУ №1» предписание — предоставить возможность жителям платить за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающей организации «Орелводоканал», — сообщили в пресс-службе жилинспекции.

Однако управляющая организация не исполнила это требование. Материалы были переданы в суд, который и вынес решение о штрафе в размере 100 000 рублей. Учитывая тот факт, что управляющая компания существует за счет сборов с жителей — легко догадаться, за чей счет будет оплачен этот штраф.