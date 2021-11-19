Управляющие компании хотят повышения платы за обслуживание домов

Этой осенью в адрес администрации Орла и в горсовет обратились управляющих компаний (УК) с просьбой рассмотреть возможность увеличить плату за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, управление многоквартирным домом и коммунальные ресурсы с общедомовых площадей. Накануне заинтересованные стороны встретились для конструктивного диалога в малом зале администрации Орла. Как отметил заместитель Мэра Орла Алексей Степанов, плата за содержание и ремонт жилья составляет приблизительно 15% от совокупной квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В последний раз она индексировалась в июле 2017 года, поэтому обращение УК имеет под собой обоснование.

«Рост тарифов – это процесс неизбежный и экономически обоснованный. Он формируется с учётом баланса экономических интересов компаний, предоставляющих услуги, и потребителей. Нам важно соблюсти этот баланс! – отметил генеральный директор МУП ЖРЭП (з) Юрий Студенников. – Сегодня наблюдается значительный рост потребительских цен – согласно данным Орёлстата, на 21%. А рыночные цены – в разы больше. Если не изменить ситуацию, к сожалению, в скором времени УК не смогут качественно и в полном объёме оказывать населению услуги».

Вопрос повышения платы за обслуживание общедомового имущества неоднократно поднимался УК. Очередное обращение спровоцировал серьёзный скачок цен на стройматериалы – больше, чем в два раза.

«Наш план работ сейчас формируется, исходя из финансовых параметров, установленных четыре года назад. За это время серьёзно подорожали древесина, металл, бензин. Из-за «застывших» тарифов мы вынуждены корректировать объёмы текущего ремонта. Да, безусловно, каждый житель заслуживает жить в благоприятных и комфортных условиях, но, к сожалению, мы просто вынуждены ужиматься в нашей работе», — отметил руководитель ООО «Орёлжилцентр» Вячеслав Палочкин.

Первая городская УК – пожалуй, самая крупная УК в городе: на её балансе более 800 из 1 900 домов. Заместитель генерального директора ООО «Первая городская управляющая компания» Александр Фрайда привёл в пример двухкомнатную квартиру площадью 50 кв.м. С неё ежемесячно взимается по 10 рублей с каждого квадратного метра – то есть 500 рублей. В среднем в двухкомнатной квартире проживают три человека. Если разделить общую плату на троих, а затем на количество дней в месяце, получается 5,5 рублей в день! Эти средства уходят и на подготовку дома к отопительному сезону, и на уборку дворов и подъездов, и на текущий ремонт, и на устранение аварийных ситуаций.

А если смотреть в увеличенном масштабе? Ещё один реальный пример от Первой городской УК: дом №15 по ул. 7 Ноября. Это пятиэтажка, с которой в месяц при 100%-м сборе выходит 25,5 тыс. рублей, то есть чуть более 300 тыс. рублей в год. К сожалению, этого не хватит даже на то, чтобы отремонтировать крышу – стоимость перекладки составляет порядка 850 тыс. рублей.

В соседних Ливнах и Мценске плата за общее имущество индексируется ежегодно: по сранению с 2017 годом на 13% и 8% соответственно. Это приводит к серьезным расхождениям в статистике.

Так, по расчетам Первой городской УК, сейчас в Орле плата за содержание девятиэтажки с лифтом, мусоропроводом, холодным и горячим водоснабжением, уборкой лестничных клеток составляет 13,45 рублей за кв.м, в то время как во Мценске – 17,44 рублей, а в Ливнах – 22,15 рублей. За содержание пятиэтажки в Орле максимум начисляется 10,2 рубля за кв.м, во Мценске – 13,66 рубля, а в Ливнах – 16,21 рубля.

Иными словами, во Мценске оплата за общее имущество по отношению к Орлу на 34% выше, а в Ливнах – на 58-66%.

В своей работе УК действительно сталкиваются с системными и существенными проблемами, и индексация необходима, поддержал депутат Орловского городского Совета Владимир Букалов.

«Стройматериалы подорожали больше, чем в два раза. Это почувствовал каждый, кто за последние пару лет решил сделать небольшой ремонт. А что говорить о содержании многоэтажек? Кроме того, на 50% примерно подорожала и цена за квадратный метр. Здесь присутствуют УК, которые обслуживают 80% нашего города. Они отвечают за то, чтобы в квартирах было тепло, текла горячая вода и горел свет. Мы должны вступить с ними в конструктивный диалог, но при этом не ущемить интересы жителей», — отметил народный избранник.

УК предлагают индексацию, соразмерную инфляции, – на 21-33%. Администрация Орла с этим предложением категорически не согласна.

«Мы должны учитывать экономические условия, в которых находятся жители Орла, и трудности, с которыми сталкиваются. В России существует система субсидирования: если расходы на оплату ЖКУ превышают 20% семейного бюджета, то граждане имеют право на получение финансовой помощи. В Орле таких – 6,5 тыс. человек! Мы должны думать о ценовой доступности услуг для потребителей. Поэтому, конечно, о повышении на 20-30% речи не идёт. Администрация Орла будет рассматривать вопрос индексации, но процент будет существенно ниже», — цитирует пресс-служба горадминистрации начальника управления экономического развития администрации Орла Михаила Кузнецова.