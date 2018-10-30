Управляющую компанию наказали за текущую крышу

За протекающую кровлю многоквартирного дома, должностное лицо ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности. В жилинспекцию обратились жители многоквартирного дома № 21 по ул. 6-ой Орловской дивизии в городе Орле. Чтобы проверить жалобу — специалисты выехали на место. В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований, в части неудовлетворительного технического состояния кровли дома. При осмотре были обнаружены отслоения, многочисленные отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек в квартире заявителей. Вышеуказанные факты негативно сказываются на санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей данного дома. Кстати, жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию с требованием проведения ремонтных работ – на УК не реагировала на просьбы.

Протечки с кровли могут повлечь угрозу жизни и здоровью, проживающих жителей, это и замыкание электропроводки, и образование плесени, и причинение имущественного ущерба гражданам.В отношении должностного лица управляющей организации был составлен протокол. А для устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание. Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо ООО «УК ЖЭУ № 1» оштрафовано на 25 000 рублей, — отметили в пресс-службе жилинспекции.