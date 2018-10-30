30 октября 2018



Управляющую компанию наказали за текущую крышу

За протекающую кровлю многоквартирного дома, должностное лицо ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности. В жилинспекцию обратились жители многоквартирного дома № 21 по ул. 6-ой Орловской дивизии в городе Орле. Чтобы проверить жалобу — специалисты выехали на место. В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований, в части неудовлетворительного технического состояния кровли дома. При осмотре были обнаружены отслоения, многочисленные отверстия и трещины в кровельном покрытии, а также влажные следы протечек в квартире заявителей. Вышеуказанные факты негативно сказываются на санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей данного дома. Кстати, жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию с требованием проведения ремонтных работ – на УК не реагировала на просьбы.

Протечки с кровли могут повлечь угрозу жизни и здоровью, проживающих жителей, это и замыкание электропроводки, и образование плесени, и причинение имущественного ущерба гражданам.В отношении должностного лица управляющей организации был составлен протокол. А для устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание. Постановлением мирового судьи виновное должностное лицо ООО «УК ЖЭУ № 1» оштрафовано на 25 000 рублей, — отметили в пресс-службе жилинспекции.

 

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Опубликовано 30 Окт 2018 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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