Управляющую компанию привлекут к ответственности за хлам в подвале и опасные козырьки над подъездами

За ненадлежащее техническое состояние многоквартирного дома управляющая организация ООО «УК Советского района» будет привлечена к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе областной жилинспекции. Проверка пятиэтажки №32 прошла по обращению самих жильцов.

В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований, в части ненадлежащего технического состояния общедомового имущества. В частности, надписи и повреждения стен в подъездах № 1 и № 4, повреждения оконных рам и остекления на лестничных пролетах, отсутствие плафонов электроосвещения в подъездах, подтопление и захламление мусором подвального помещения, разрушение защитного слоя бетона площадок входа и козырьков над подъездами. Данные дефекты влекут возможность причинения угрозы жизни и здоровью жителей.

Для устранения нарушений управляющей организации выдано предписание, которое находится на контроле жилинспекции. Рассматривается вопрос о составлении протокола об административном правонарушении.