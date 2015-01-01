Уровень воды в реках Орловской области снижается
По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки наблюдались значительные колебания уровней воды в реках.
В течение суток произошло понижение уровня воды от 8 до 266 см.
Наибольший спад уровня воды зафиксирован на гидропостах:
река Ока – город Орел (уменьшение на 130 см), уровень воды – 551 см;
река Зуша – город Мценск (уменьшение на 266 см), уровень воды – 496 см;
река Сосна – Беломестное (уменьшение на 62 см), уровень воды – 201 см;
река Цон – Новолуние (уменьшение на 43 см), уровень воды – 143 см.
В результате снижения уровней воды в реках происходит постепенное освобождение ранее подтопленных низководных мостов и пойменных участков местности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.