Уровень воды в реках Орловской области снижается

По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки наблюдались значительные колебания уровней воды в реках.

В течение суток произошло понижение уровня воды от 8 до 266 см.

Наибольший спад уровня воды зафиксирован на гидропостах:

река Ока – город Орел (уменьшение на 130 см), уровень воды – 551 см;

река Зуша – город Мценск (уменьшение на 266 см), уровень воды – 496 см;

река Сосна – Беломестное (уменьшение на 62 см), уровень воды – 201 см;

река Цон – Новолуние (уменьшение на 43 см), уровень воды – 143 см.

В результате снижения уровней воды в реках происходит постепенное освобождение ранее подтопленных низководных мостов и пойменных участков местности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.