Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области превышает эпидпорог

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в период с 27.02.2017 г. по 05.03.2017 г. на территории Орловской области было зарегистрировано 5 269 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории области выше показателей заболеваемости предыдущей недели во всех возрастных группах. Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренная.

Уровень заболеваемости среди совокупного населения области выше эпидемического порога  на 10,6 %. Уровень госпитализации,  от числа обратившихся за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ, в текущем эпидсезоне низкий  (на последней  9 неделе составил  3,1 %).

В Орле в период с 27 февраля по 5 марта зарегистрировано 2 947 случаев гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости среди совокупного населения г.Орла также выше эпидемического порога  (на 8,6 %).

По данным лабораторного мониторинга, на территории области преобладала доля вирусов гриппа В, также определялись вирусы гриппа А (Н3N2)  и не гриппозные вирусы (РС, адено  и метапневмовирусы), которые, преимущественно, определяют заболеваемость среди детей.

 

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Опубликовано 06 Мар 2017 в 18:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 8

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