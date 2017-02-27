Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Орловской области превышает эпидпорог

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в период с 27.02.2017 г. по 05.03.2017 г. на территории Орловской области было зарегистрировано 5 269 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории области выше показателей заболеваемости предыдущей недели во всех возрастных группах. Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренная.

Уровень заболеваемости среди совокупного населения области выше эпидемического порога на 10,6 %. Уровень госпитализации, от числа обратившихся за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ, в текущем эпидсезоне низкий (на последней 9 неделе составил 3,1 %).

В Орле в период с 27 февраля по 5 марта зарегистрировано 2 947 случаев гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости среди совокупного населения г.Орла также выше эпидемического порога (на 8,6 %).

По данным лабораторного мониторинга, на территории области преобладала доля вирусов гриппа В, также определялись вирусы гриппа А (Н3N2) и не гриппозные вирусы (РС, адено и метапневмовирусы), которые, преимущественно, определяют заболеваемость среди детей.